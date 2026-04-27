Пэт Райли: Я не собираюсь уходить в отставку. Хочу еще один чемпионский парад.

Президент «Майами » Пэт Райли на пресс-конференции в понедельник опроверг слухи о возможном завершении карьеры.

«Я не собираюсь уходить на пенсию, не собираюсь подавать в отставку и не собираюсь отходить в сторону. Когда я пришел сюда почти 31 год назад, у меня было то же самое отношение… Я хочу еще один парад на Бискейн-бульваре», – сказал Райли.

Он также отказался считать сезон неудачным, несмотря на поражение «Хит» в турнире плей-ин.

«Я не стану извиняться за то, что мы – команда плей-ин», – отметил 81-летний функционер, добавив, что после обмена Джимми Батлера команда прибавила и одержала на шесть побед больше, чем годом ранее.

При этом Райли признал разочарование из-за непопадания в плей-офф, однако подчеркнул, что курс организации останется неизменным.

«Я не собираюсь меняться, специально проигрывать или «танковать» – терпеть не могу это слово. Сейчас в НБА много говорят о «танкинге», но 15–20 лет назад я такого вообще не слышал», – подытожил президент «Хит».