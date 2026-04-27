Пэт Райли: «Я не собираюсь уходить в отставку. Хочу еще один чемпионский парад»

Президент «Майами» Пэт Райли на пресс-конференции в понедельник опроверг слухи о возможном завершении карьеры.

«Я не собираюсь уходить на пенсию, не собираюсь подавать в отставку и не собираюсь отходить в сторону. Когда я пришел сюда почти 31 год назад, у меня было то же самое отношение… Я хочу еще один парад на Бискейн-бульваре», – сказал Райли.

Он также отказался считать сезон неудачным, несмотря на поражение «Хит» в турнире плей-ин.

«Я не стану извиняться за то, что мы – команда плей-ин», – отметил 81-летний функционер, добавив, что после обмена Джимми Батлера команда прибавила и одержала на шесть побед больше, чем годом ранее.

При этом Райли признал разочарование из-за непопадания в плей-офф, однако подчеркнул, что курс организации останется неизменным.

«Я не собираюсь меняться, специально проигрывать или «танковать» – терпеть не могу это слово. Сейчас в НБА много говорят о «танкинге», но 15–20 лет назад я такого вообще не слышал», – подытожил президент «Хит».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Miami Herald
logoМайами
logoНБА
logoПэт Райли
Был в истории хоть один дед который сам признал, что уже не тянет как раньше?
Ельцин
Один из самых ёмких и угарных комментариев, что я читал на этом сайте)
Звучит как призыв Сильверу дать Майами первый пик. В этой речи есть все нужные сигналы, и что он заслуженный человек и что борец за спортивный принцип, противник танкинга и что хочет ещё пошуметь.. Ну что лысый… твой ход
Ещё вчера мне казалось, что будущее Хит туманно. Но теперь всё ясно
Пора родной, пора
ОЧЕНЬ плохая новость для Маями. деда только вынести могут похоже, сам не уйдет.
первый пик им не видать, а с беспробудно спящим Петей, залипшем мечтами в 90-х, не видать и адекватного менеджмента, обменов, звезд...
Больше всего мне жаль Спо и Бема.
Спасибо Пэту! Если конечно он только не насчёт Лейкерс. А то может перемкнуло когда статую открывали)
Новости на северокорейском ТВ и то правдивее)
