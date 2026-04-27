Андрей Лопатин: «Перасович назвал матч с МБА-МАИ лучшей игрой УНИКСа за последние два месяца»

Андрей Лопатин: Перасович назвал матч с МБА-МАИ лучшим для УНИКСа за два месяца.

Форвард УНИКСа Андрей Лопатин в студии Единой лиги ВТБ подвел итоги первой игры 1/4 финала с МБА-МАИ (87:62) и рассказал о реакции главного тренера команды Велимира Перасовича на этот матч.

«После игры Велимир Перасович сказал, что это наш лучший матч за последние два месяца. При этом, всегда есть, куда расти. В начале матча мы ловили свой кураж, пытались подстроиться. Вышли, так скажем, вяленькими. Затем собрались и показали максимум.

Тренер также отметил, что, исходя из его опыта, второй матч будет сложнее. Если первая игра серии закончилась крупной победой, ты можешь расслабиться, а соперник, наоборот, соберется, разозлится. Сказал ли Перасович лично мне что-то? обычно он говорит про команду в целом, но в этот раз отметил Михаила Беленицкого, который первый дабл-дабл сделал», – поделился Лопатин.

Второй матч серии состоится 28 апреля в Казани.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Студия Единой Лиги ВТБ, VK Видео
