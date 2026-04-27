Крис Финч: «Обычно Энтони Эдвардс возвращается быстрее запланированных сроков»
Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч выразил уверенность, что Энтони Эдвардс, получивший травму колена, сможет вернуться по ходу этого плей-офф.
«Мы понимаем, что если мы будем продолжать участие в плей-офф, он вернется. Обычно Энтони восстанавливается быстрее запланированных сроков», – заявил Финч.
Ранее стало известно, что Эдвардс пропустит оставшуюся часть серии с «Денвером» из-за ушиба и гиперэкстензии левого колена, полученных в четвертом матче.
