Кендрик Перкинс: «В «Хьюстоне» полная неразбериха. В раздевалке есть разрыв между Дюрэнтом и молодыми игроками»

Перкинс: В раздевалке «Хьюстона» есть разрыв между Дюрэнтом и молодыми игроками.

Бывший игрок НБА Кендрик Перкинс заявил, что в «Хьюстоне » царит «полная неразбериха».

«Честно говоря, у них там полная неразбериха. В это межсезонье им придется серьезно заняться самоанализом. Я был рад увидеть Кевина Дюрэнта на скамейке сегодня вечером. Похоже, в раздевалке есть разрыв между ним и молодыми игроками», – предположил Перкинс.

«Хьюстон» обыграл «Лейкерс» со счетом 115:96 и сократил отставание в серии (1-3).