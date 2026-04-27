Кендрик Перкинс: «В «Хьюстоне» полная неразбериха. В раздевалке есть разрыв между Дюрэнтом и молодыми игроками»
Бывший игрок НБА Кендрик Перкинс заявил, что в «Хьюстоне» царит «полная неразбериха».
«Честно говоря, у них там полная неразбериха. В это межсезонье им придется серьезно заняться самоанализом. Я был рад увидеть Кевина Дюрэнта на скамейке сегодня вечером. Похоже, в раздевалке есть разрыв между ним и молодыми игроками», – предположил Перкинс.
«Хьюстон» обыграл «Лейкерс» со счетом 115:96 и сократил отставание в серии (1-3).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
Команда, в которую приходит примадонна Дюрант, всегда автоматом будет иметь проблемы в раздевалке. С другой стороны, поговорка даже есть "Перк надвое сказал".
Нынешний Хьюстон с Бруксом и Грином вместо Дюранта.. и с здоровым Ванвлитом вообще бы с Оклой играть на равных по составу смогли бы.
Угу.. Это как тысячу раз вспоминать. что какойто Букер в финал выходил и значит вечный топ, и видеть очередной влет Финикса.
