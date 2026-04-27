«Даллас» сохраняет интерес к Тиму Коннелли

«Маверикс» не отказываются от идеи пригласить Коннелли из «Миннесоты».

«Даллас » продолжает попытки переманить Тима Коннелли с поста руководителя баскетбольных операций «Миннесоты», сообщают инсайдеры Марк Стейн и Джей Фишер.

У Коннелли больше нет опции досрочного расторжения контракта, но многие в лиге полагают, что его могут переманить после завершения сезона «Тимбервулвз», которые на данный момент ведут в серии первого раунда против «Денвера» со счетом 3-1.