«Даллас» сохраняет интерес к Тиму Коннелли
«Маверикс» не отказываются от идеи пригласить Коннелли из «Миннесоты».
«Даллас» продолжает попытки переманить Тима Коннелли с поста руководителя баскетбольных операций «Миннесоты», сообщают инсайдеры Марк Стейн и Джей Фишер.
У Коннелли больше нет опции досрочного расторжения контракта, но многие в лиге полагают, что его могут переманить после завершения сезона «Тимбервулвз», которые на данный момент ведут в серии первого раунда против «Денвера» со счетом 3-1.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Stein Line
