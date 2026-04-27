4

Дончич пообещал покрыть штраф Аду Тьеро после удаления в матче с «Рокетс»

Лука Дончич пообещал оплатить штраф новичка «Лейкерс» Аду Тьеро.

Словенский разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич пообещал оплатить штраф, который может получить новичок команды Аду Тьеро за удаление в концовке четвертого матча против «Хьюстон».

Как сообщает Дэйв Макменамин из ESPN, после игры Дончич в раздевалке сказал Тьеро, что готов покрыть любой штраф, который НБА может наложить по итогам этого эпизода.

Инцидент произошел за 1:11 до финальной сирены: Тьеро и защитник «Рокетс» Аарон Холидэй получили по техническому фолу после словесной перепалки.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
logoЛейкерс
logoНБА плей-офф
logoЛука Дончич
logoАду Тьеро
logoНБА
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Лол, ему за это еще и штраф выпишут?
Такое чувство, что судьи в НБА потомки ККК
Ответ Растин Кол
С добрым утром. Свежачок из 2010-го:
https://www.sports.ru/basketball/73371536.html
Лука, ждём!

Может и есть шансик то!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Деандре Эйтон после проигрыша «Хьюстону»: «Мы порядком разозлились. Я разозлился»
27 апреля, 12:28
Леброн Джеймс после проигрыша «Хьюстону»: «Все началось с меня. Мои потери были недопустимы»
27 апреля, 08:12
Леброн Джеймс: «Меня взбесило, что судьи выгнали Аду Тьеро. Не считаю, что он это заслужил»
27 апреля, 06:41
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. Плей-офф. Бросок Хэйс-Дэвиса под сирену принес «Панатинаикосу» победу над «Валенсией» в овертайме, «Фенербахче» выиграл у «Жальгириса»
вчера, 21:11
НБА. Первый раунд плей-офф. «Миннесота» примет «Денвер», «Филадельфия» сыграет с «Бостоном» в шестых матчах серий
вчера, 21:04
Франц Вагнер пропустит шестой матч с «Детройтом»
вчера, 20:55
Рэджон Рондо: «Знаю, что уже сейчас способен стать главным тренером в НБА»
вчера, 20:19
Стивен Эй Смит – Грину: «Соперники годами отходили от тебя и провоцировали на бросок, но ты не попадал. Это не вина Керра»
вчера, 19:50
Спортивный директор «Самары»: «Мы не подавали заявку на следующий сезон. Финансовых гарантий у нас нет»
вчера, 19:32
Кендрик Перкинс: «Я говорил, что «Рокетс» – самая глупая команда в этом плей-офф, но «Лейкерс» идут сразу за ними»
вчера, 19:04
Мэтью Ишбиа: «Девин Букер останется в «Финиксе» и приведет нас к чемпионству»
вчера, 18:44
Тайлер Хирро, скорее всего, покинет «Майами» (Грег Сильвандер)
вчера, 18:19
«Атланта» рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Куином Снайдером
вчера, 18:03
Ко всем новостям
Последние новости
Манучар Маркоишвили: «Мы позволили «Олимпиакосу» делать все, что они хотят. Сегодня мы не были собой»
вчера, 21:14
Чарльз Баркли: «Леброн выматывается. Чем дольше серия, тем ниже его эффективность»
вчера, 20:37
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» разгромил «Задар»
вчера, 19:54
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» разобрался с «Нанси»
вчера, 19:54Live
Майк Джеймс получил удаление во втором матче с «Олимпиакосом» за споры с арбитрами
вчера, 19:18
Единая молодежная лига ВТБ. «Финал четырех». «Зенит-М» победил «СШОР-Локомотив-Кубань», «МБА-МАИ-Юниор» выиграл у «ЦСКА-Юниор»
вчера, 18:25
Илона Корстин: «Самоотдаче молодежи на «Финале четырех» может позавидовать основной чемпионат»
вчера, 17:29
«Лейкерс» перенесут фарм-команду в Палм-Спрингс и переименуют ее в «Коачелла Вэлли Лейкерс»
вчера, 17:15
Президент «Бурка» выразил сомнения относительно участия команды в Евролиге
вчера, 16:52
Дарран Хиллиард признан MVP финала Кубка ФИБА-Европа
вчера, 16:05Фото
Рекомендуем