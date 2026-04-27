Дончич пообещал покрыть штраф Аду Тьеро после удаления в матче с «Рокетс»

Лука Дончич пообещал оплатить штраф новичка «Лейкерс» Аду Тьеро.

Словенский разыгрывающий «Лейкерс » Лука Дончич пообещал оплатить штраф, который может получить новичок команды Аду Тьеро за удаление в концовке четвертого матча против «Хьюстон».

Как сообщает Дэйв Макменамин из ESPN, после игры Дончич в раздевалке сказал Тьеро, что готов покрыть любой штраф, который НБА может наложить по итогам этого эпизода.

Инцидент произошел за 1:11 до финальной сирены: Тьеро и защитник «Рокетс» Аарон Холидэй получили по техническому фолу после словесной перепалки.