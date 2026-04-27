Дончич пообещал покрыть штраф Аду Тьеро после удаления в матче с «Рокетс»
Лука Дончич пообещал оплатить штраф новичка «Лейкерс» Аду Тьеро.
Словенский разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич пообещал оплатить штраф, который может получить новичок команды Аду Тьеро за удаление в концовке четвертого матча против «Хьюстон».
Как сообщает Дэйв Макменамин из ESPN, после игры Дончич в раздевалке сказал Тьеро, что готов покрыть любой штраф, который НБА может наложить по итогам этого эпизода.
Инцидент произошел за 1:11 до финальной сирены: Тьеро и защитник «Рокетс» Аарон Холидэй получили по техническому фолу после словесной перепалки.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Такое чувство, что судьи в НБА потомки ККК
https://www.sports.ru/basketball/73371536.html
Может и есть шансик то!