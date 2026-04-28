  • НБА. Первый раунд плей-офф. Трипл-дабл Йокича (27+12+16) помог «Денверу» сократить отставание в серии с «Миннесотой» (2-3), «Орландо» победил «Детройт» и упрочил лидерство (3-1)
НБА. Первый раунд плей-офф. Трипл-дабл Йокича (27+12+16) помог «Денверу» сократить отставание в серии с «Миннесотой» (2-3), «Орландо» победил «Детройт» и упрочил лидерство (3-1)

28 апреля прошли три матча серий первого раунда плей-офф НБА.

«Денвер» воспользовался потерями Донте Дивинченцо и Энтони Эдвардса у «Миннесоты» и сократил отставание в серии (125:113, 2-3). Звездный центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл: 27 очков, 12 подборов и 16 передач (9 из 15 с игры, 1 из 4 трехочковых, 8 из 10 штрафных).

«Орландо» обыграл «Детройт» (94:88) и увеличил преимущество в противостоянии.

«Оклахома» выбила «Финикс», победив в четвертом матче подряд (131:122). На счету лидера «Тандер» Шэя Гилджес-Александера 31 очко и 8 передач (10 из 17 с игры, 2 из 4 из-за дуги, 9 из 11 с линии).

«Орландо» ведет в серии – 3-1.

«Оклахома» выиграла серию – 4-0.

«Миннесота» ведет в серии – 3-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
Краткие впечатления по ходу первого раунда:
1) Много травм. Чересчур много травм, и это еще идет первый раунд
2) Йокич проваливается (возможно травма)
3) Леброн по-прежнему Батя (его хейтеры опять умылись)
4) КД - все тот же кексик и рюкзачок, да еще и не играет (ничего нового)
5) Игра Кливленда удручает
6) Орландо приятно удивляет
7) Детройт разочаровывает
не убавить, не прибавить, кроме пункта 4. Кеша уже вышел один раз с недолеченной травмой, тут не справедливо его обвинять мне кажется
А инопланетянин для тебя что, насрано что-ли?) Нет впечатлений?
С броском у Николв все равно какая-то беда несмотря на последний бросок. Ладно треха не летит, но то что он флоутеры свои фирменные постоянно не забивает, при чем даже когда Гобера и рядои особо нет, вот это очень странно
Нервничает
Орландо 3-1 в серии повели, есть большая вероятность выйти во второй раунд. Если посмотреть на сетку, Мэджик в случае победы в 1 раунде будут играть с победителем пары Торонто Кливленд, и мне кажется у Орландо будут шансы против них.
вынесут их вперед ногами с такой защитой!
Две команды которые не могут выдать вменяемую эффективность друг против друга, при том не сказать, что у них защита каординально лучше чем у Орландо.
Не факт, что будет нечто невероятное в защите от них против Орландо. Будет несмотрибельно, неприятно, но точно не вынос односторонний
Спасибо за сезон, Солнышки.

Понятное дело, сезон без надежд. Но он подарил несколько красивых и даже очень красивых матчей, много валидола. За команду хотелось болеть!
Один только выезд пробили, в Бруклин, хорошая игра была, получил удовольствие.
В оптимальных кондициях команда, конечно, не должна была выходить с восьмого на летящий вперёд гружёный оклахомской нефтью состав с машинистом ШГА во главе и так бесславно отлетать.
Что ж. Нужно пересобираться, конечно, очень нужен центр, но всё решаемо.

В этом ПО не буду болеть дальше ни за кого.
Пусть Никс выиграют, лол. Представляю, как наша округа с ума будет сходить.

Ах да, по традиции, четвёртая игра была просмотрена в барах Хилис и Ледженз ЭфСи в даунтауне ДжейСи, Штат Садов, по половине матча в каждом, в первом было выпито несколько кружек пива Инглинг по цене четыре доллара за пинту, во втором жена пила Кону Биг Вейв, я Голден Роуд Манго Карт, всё это за восемь долларов или типа того.
Молю бога, чтоб на Грина нашелся покупатель. Нет сил на его трёшки смотреть. Сегодня 1 из 10, в плей офф 17 процентов и кидает по 10 штук. Хотя Букер тоже трешку потерял давно, но столько не кидает хотя бы. 5 из 20.
С учетом стартовых вводных сезон Санс реально сложно переоценить
Адельман плывет) неуверенная какая то победа, вели почти 30 очков, зачем то вернул уже расслабленную основу и чуть все не растеряли. По игре Джонс и Кэм понравились, молодцы. Лесоруба надо почаще выпускать, дает эмоций и заряжает игроков. Очень сложная будет выездная игра, только учитывая травмы соперника шансы 50/50
И это первая команда на востоке... В принципе команда уровня Автодора
Похоже Сержант Бикерстафф улетает на 1-3. Симптомы похожие, еле набирают 90 очков в плей-офф с топ регуляркой, весь сезон шли в лидерах, главного тренера считают отличным мотиватором. Где-то в штате Огайо мы это проходили)
Наверное мне надо лечиться, перед каждой игрой серии Детройт-Орландо пытаюсь внушить себе, что ну уж в этот раз они сыграют в баскетбол, но каждый матч - невыносимое уг, с кучей тупорылых потерь, свистков и открытых трешек, которые летят в край щита.
Добро пожаловать в Евролигу 90х!😄
Денвер конеш получил шанс спасти серию .Но,учитывая что это только за счёт травм двух ключевых игроков Миньки,то х.з как это оценивать.Но, Минессота , красавцы бьются по взрослому..
Да Денвер по факту не в выгодном положение - проиграют серию , заклюют что слили сломанной команде , выиграют серию - скажут , что обыграли поломанную команду .
Не забываем, что у Денвера Гордон травмирован, это тоже ключевой игрок. И Браун после травм никак прошлогодние кондиции не наберет.
Для Санз сезон окончен, всем игрокам спасибо за игру, всем болельщикам клуба спасибо за поддержку. Отдыхаем, восстанавливаемся, готовимся к следующему сезону. Ну а я продолжаю следить и смотреть плей-офф далее.
Материалы по теме
НБА. Первый раунд плей-офф. «Бостон» разгромил «Филадельфию», несмотря на дабл-дабл (26+10) вернувшегося Джоэла Эмбиида, «Хьюстон» избежал вылета, обыграв «Лейкерс» в четвертом матче, и другие результаты
27 апреля, 06:48
НБА. Первый раунд плей-офф. 43 очка Айо Досунму принесли «Миннесоте» победу над «Денвером», трипл-дабл Карла-Энтони Таунса (20+10+10) помог «Нью-Йорку» сравнять счет в серии с «Атлантой» и другие результаты
26 апреля, 07:15
НБА. Первый раунд плей-офф. 29 очков и 13 подборов Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» одолеть «Хьюстон» после овертайма, 27 очков и 10 подборов Дилана Харпера обеспечили «Сан-Антонио» победу над «Портлендом»
25 апреля, 06:00
Евролига. Плей-офф. «Фенербахче» примет «Жальгирис», «Валенсия» встречается с «Панатинаикосом»
сегодня, 06:34
«Не мог играть в нужном темпе и прихрамывал». Скотти Барнс получил травму бедра
29 минут назадВидео
У Эди Тавареша разрыв медиальной коллатеральной связки, центровой «Реала» может пропустить плей-офф Евролиги
сегодня, 11:26
«Штрафные в этом году в их пользу 35-64». Димитрис Итудис был удален в гостевом матче против «Реала»
сегодня, 11:14
Эди Тавареш («Реал») выбыл после неудачного приземления в начале первого матча плей-офф Евролиги
сегодня, 10:54
Центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов стал MVP первых матчей плей-офф Евролиги
сегодня, 10:40
Джабари Смит о камбэке в серии с «Лейкерс»: «Мы растем вместе. Неделю назад мы развалились, а сейчас делаем шаг в нужном направлении»
сегодня, 10:20
Банкеро о дуэли с Каннингемом: «Мы соперничаем со школы, ничего неожиданного»
сегодня, 09:59
Кенни Эткинсон о важной победе: «Такие игры подходят Деннису Шредеру. Мы выменивали его из-за схожего опыта в НБА и на международной арене»
сегодня, 09:40Видео
Участие Боунса Хайлэнда в 6-м матче с «Денвером» «под вопросом», Наз Рид избежал травмы голеностопа, Энтони Эдвардс недоступен
сегодня, 09:05
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» примет «Нанси»
26 минут назад
Единая молодежная лига ВТБ. «Финал четырех». «Зенит-М» против «СШОР-Локомотив-Кубань», «МБА-МАИ-Юниор» – «ЦСКА-Юниор»
26 минут назад
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» примет «Задар»
28 минут назад
Егор Амосов («Реал») получил приглашение на сборы Adidas Eurocamp в Тревизо
сегодня, 09:21
ACB. 29 очков Айзейи Вонга помогли «Гран-Канарии» обыграть «Уникаху» в овертайме
вчера, 21:24
Томислав Томович о матче с «Пармой»: «Мы выиграли, но это одна из немногих вещей, которыми я доволен»
вчера, 21:14
Кубок ФИБА-Европа. «Бильбао» обыграл ПАОК по сумме двух матчей и стал чемпионом турнира
вчера, 20:42
Андреас Пистиолис: «Рад нашей защите – это наиболее надежный элемент игры, не зависящий от дня»
вчера, 20:22
Йовица Арсич о поражении от ЦСКА: «Главной проблемой был подбор в защите. Из-за этого не было быстрых контратак»
вчера, 19:20
Хосеп Пуэрто о судействе в серии с «Панатинаикосом»: «Есть фол или нет – мы все знаем, что будут делать судьи, когда речь идет о хозяевах «Финала четырех»
вчера, 17:59
Рекомендуем