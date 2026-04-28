НБА. Первый раунд плей-офф. Трипл-дабл Йокича (27+12+16) помог «Денверу» сократить отставание в серии с «Миннесотой» (2-3), «Орландо» победил «Детройт» и упрочил лидерство (3-1)

28 апреля прошли три матча серий первого раунда плей-офф НБА.

«Денвер » воспользовался потерями Донте Дивинченцо и Энтони Эдвардса у «Миннесоты» и сократил отставание в серии (125:113, 2-3). Звездный центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл: 27 очков, 12 подборов и 16 передач (9 из 15 с игры, 1 из 4 трехочковых, 8 из 10 штрафных).

«Орландо» обыграл «Детройт » (94:88) и увеличил преимущество в противостоянии.

«Оклахома» выбила «Финикс», победив в четвертом матче подряд (131:122). На счету лидера «Тандер» Шэя Гилджес-Александера 31 очко и 8 передач (10 из 17 с игры, 2 из 4 из-за дуги, 9 из 11 с линии).

«Орландо » ведет в серии – 3-1.

«Оклахома» выиграла серию – 4-0.

«Миннесота » ведет в серии – 3-2.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.