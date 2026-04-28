НБА. Первый раунд плей-офф. Трипл-дабл Йокича (27+12+16) помог «Денверу» сократить отставание в серии с «Миннесотой» (2-3), «Орландо» победил «Детройт» и упрочил лидерство (3-1)
28 апреля прошли три матча серий первого раунда плей-офф НБА.
«Денвер» воспользовался потерями Донте Дивинченцо и Энтони Эдвардса у «Миннесоты» и сократил отставание в серии (125:113, 2-3). Звездный центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл: 27 очков, 12 подборов и 16 передач (9 из 15 с игры, 1 из 4 трехочковых, 8 из 10 штрафных).
«Орландо» обыграл «Детройт» (94:88) и увеличил преимущество в противостоянии.
«Оклахома» выбила «Финикс», победив в четвертом матче подряд (131:122). На счету лидера «Тандер» Шэя Гилджес-Александера 31 очко и 8 передач (10 из 17 с игры, 2 из 4 из-за дуги, 9 из 11 с линии).
Первый раунд
«Орландо» ведет в серии – 3-1.
«Оклахома» выиграла серию – 4-0.
«Миннесота» ведет в серии – 3-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: opimakh.ilya
210 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
1) Много травм. Чересчур много травм, и это еще идет первый раунд
2) Йокич проваливается (возможно травма)
3) Леброн по-прежнему Батя (его хейтеры опять умылись)
4) КД - все тот же кексик и рюкзачок, да еще и не играет (ничего нового)
5) Игра Кливленда удручает
6) Орландо приятно удивляет
7) Детройт разочаровывает
Не факт, что будет нечто невероятное в защите от них против Орландо. Будет несмотрибельно, неприятно, но точно не вынос односторонний
Понятное дело, сезон без надежд. Но он подарил несколько красивых и даже очень красивых матчей, много валидола. За команду хотелось болеть!
Один только выезд пробили, в Бруклин, хорошая игра была, получил удовольствие.
В оптимальных кондициях команда, конечно, не должна была выходить с восьмого на летящий вперёд гружёный оклахомской нефтью состав с машинистом ШГА во главе и так бесславно отлетать.
Что ж. Нужно пересобираться, конечно, очень нужен центр, но всё решаемо.
В этом ПО не буду болеть дальше ни за кого.
Пусть Никс выиграют, лол. Представляю, как наша округа с ума будет сходить.
Ах да, по традиции, четвёртая игра была просмотрена в барах Хилис и Ледженз ЭфСи в даунтауне ДжейСи, Штат Садов, по половине матча в каждом, в первом было выпито несколько кружек пива Инглинг по цене четыре доллара за пинту, во втором жена пила Кону Биг Вейв, я Голден Роуд Манго Карт, всё это за восемь долларов или типа того.