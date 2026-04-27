Стало известно, какой вариант реформы драфт-лотереи НБА набирает наибольшую поддержку
По информации Сэма Эмика из The Athletic, в НБА определился фаворит среди предложений по реформе драфт-лотереи, направленной на борьбу с танкингом.
Во вторник руководство лиги проведет онлайн-встречу с генеральными менеджерами всех 30 клубов, чтобы продолжить обсуждение реформы.
Согласно источникам в лиге, из трех предложений наибольшую поддержку получил вариант, предполагающий расширение числа участников лотереи с 14 до 18 команд. При этом последние 10 команд регулярного сезона будут иметь равные шансы на первый пик – по 8% каждая. Оставшиеся 20% распределятся между следующими восемью клубами.
В нынешней системе три худшие команды получают по 14% шансов на первый выбор, после чего вероятность постепенно снижается.
Окончательное решение будет принято только после голосования владельцев клубов – для утверждения реформы потребуется минимум 23 голоса из 30. При этом в процессе обсуждений предложения могут быть доработаны.
Лучше просто сделать равные шансы в лотерее для всех, кто не попал в плейофф.
И можно за плей-офф побороться и сохранить лотерейный пик.
Худшие 4 команды чемпионата разыгрывают после сезона пики с 1 по 4
Лучшая команда среди худших получает 1 пик
Дальше следующие 4 команды с 5 по 8 пик
Дальше лотерея с равными шансами на пики с 9 по 30
Спортивный принцип в какой то степени будет соблюдён, ещё несколько интересных игр в пост сезоне. Танкинг будет, но не массовый.
Рабочая тема?)
Сейчас команды так явно не танкуют, ну станешь ты 5м, а не 4м, ну понизятся шансы на топ-4 с 48% до 44% неприятно, но терпимо, а тут просто сразу хрен тебе, а не высокий пик.