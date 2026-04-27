Стало известно, какой вариант реформы драфт-лотереи НБА набирает наибольшую поддержку

Фаворитом реформы драфт-лотереи НБА стал вариант с расширением до 18 команд.

По информации Сэма Эмика из The Athletic, в НБА определился фаворит среди предложений по реформе драфт-лотереи, направленной на борьбу с танкингом.

Во вторник руководство лиги проведет онлайн-встречу с генеральными менеджерами всех 30 клубов, чтобы продолжить обсуждение реформы.

Согласно источникам в лиге, из трех предложений наибольшую поддержку получил вариант, предполагающий расширение числа участников лотереи с 14 до 18 команд. При этом последние 10 команд регулярного сезона будут иметь равные шансы на первый пик – по 8% каждая. Оставшиеся 20% распределятся между следующими восемью клубами.

В нынешней системе три худшие команды получают по 14% шансов на первый выбор, после чего вероятность постепенно снижается.

Окончательное решение будет принято только после голосования владельцев клубов – для утверждения реформы потребуется минимум 23 голоса из 30. При этом в процессе обсуждений предложения могут быть доработаны.