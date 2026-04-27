Стало известно, какой вариант реформы драфт-лотереи НБА набирает наибольшую поддержку

Фаворитом реформы драфт-лотереи НБА стал вариант с расширением до 18 команд.

По информации Сэма Эмика из The Athletic, в НБА определился фаворит среди предложений по реформе драфт-лотереи, направленной на борьбу с танкингом.

Во вторник руководство лиги проведет онлайн-встречу с генеральными менеджерами всех 30 клубов, чтобы продолжить обсуждение реформы.

Согласно источникам в лиге, из трех предложений наибольшую поддержку получил вариант, предполагающий расширение числа участников лотереи с 14 до 18 команд. При этом последние 10 команд регулярного сезона будут иметь равные шансы на первый пик – по 8% каждая. Оставшиеся 20% распределятся между следующими восемью клубами.

В нынешней системе три худшие команды получают по 14% шансов на первый выбор, после чего вероятность постепенно снижается.

Окончательное решение будет принято только после голосования владельцев клубов – для утверждения реформы потребуется минимум 23 голоса из 30. При этом в процессе обсуждений предложения могут быть доработаны.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
Получат своего "Юинга" и откатятся назад)Стерн в свое время наоборот увеличивал слабым процент,чтобы лига была конкурентна.Слабые должны выбирать первыми,только тогда драфт работает,а так еще больше дна будет.Условный Мемфис вместо получения звезды и перестройки вокруг него будет выбирать 10 пять лет подряд.Нет,так это не работает.
Получат своего "Юинга" и откатятся назад)Стерн в свое время наоборот увеличивал слабым процент,чтобы лига была конкурентна.Слабые должны выбирать первыми,только тогда драфт работает,а так еще больше дна будет.Условный Мемфис вместо получения звезды и перестройки вокруг него будет выбирать 10 пять лет подряд.Нет,так это не работает.
Ну вот дали Мемфису Моранта, а НОП Зайона. И что они вырастили?
Ну вот дали Мемфису Моранта, а НОП Зайона. И что они вырастили?
То,что у них не вышло-их проблемы.Вон дали Флэгга Далласу с Ирвингом и Томпсоном,Лайвли и Гэффом.Так правильно?
18 команд в лотерее, то есть потенциально чемпион НБА, вышедший в ПО с 7-10 посева может драфтовать под первым пиком? Это безумие.

Лучше просто сделать равные шансы в лотерее для всех, кто не попал в плейофф.
18 команд в лотерее, то есть потенциально чемпион НБА, вышедший в ПО с 7-10 посева может драфтовать под первым пиком? Это безумие. Лучше просто сделать равные шансы в лотерее для всех, кто не попал в плейофф.
За танкинг против попадания в плей-ин переживают. По-моему это все ситуативно, в этом году из-за глубоко драфта и проблем у ряда команд такой широкий танкинг, с другой стороны, сливали все равно не 18 команд. Да пусть пробуют, потом пофиксят. Как сейчас это кошмар в любом случае
18 команд в лотерее, то есть потенциально чемпион НБА, вышедший в ПО с 7-10 посева может драфтовать под первым пиком? Это безумие. Лучше просто сделать равные шансы в лотерее для всех, кто не попал в плейофф.
Когда будующий чемпион последний раз через плей-ин заходил?
Лысый шарлатан в попытках побороть танкинг совсем забыл для чего драфт нужен - помощь слабым командам. Баскетбол не хоккей, тут без хорошей первой опции команда никуда не уедет.
Ничего глобально не меняется
Ничего глобально не меняется
На самом деле меняется. Не нужно соревноваться за последнее место. Если в плей-ин не попал, то вообще нет разницы: пятнадцатое место или одиннадцатое. Хоть для болельщиков поиграть можно.
И можно за плей-офф побороться и сохранить лотерейный пик.
Может проще голосованием всех генменеджеров распределять весь драфт?)))
Это просто ширма за которой станет проще и беспалевно отдавать первые пики Лейкерс, ГСВ, Бостону, Вегасу, Сиэтлу и прочим выгодным для бизнеса командам. Малые рынки будут что-то получать лишь на мёртвых драфтах по типу Рисаше в Атланту. Вообщем позорную реформу продвигает Сильвер, за дураков всех держит.. всё ради борьбы с танкингом, ага
Практически, всего лишь упрощение ручной раздачи пиков. Можно верить или нет в предопределнность некоторых драфтов, но математика и до подобной уравниловки удивляла. В случае принятия новых правил, ничего не помешает без лишней суеты направлять Лигу в нужном курсе. Думаю, шум вокруг Флэгга сильно повлиял на Сильвера и владельцев. То что владельцы слабых команд будут против не особо верится. НБА растет в цене и доходах, это всех устраивает. Но продукт не может расти вечно лишь за счёт расширения потребительской базы. Вопрос качества рано или поздно становится ценнее количества (это далеко не про качество самого баскетбола, если что). А мувы типа Луки в ЛАЛ или Вембы в Сперс всем владельцам помогают заработать больше. В общем, потрясающий ход, Сильвер.
Эта схема убьет плей-инн. Интересно а ГМ и владельцы реально верят в лотерею?)
По мне так оставить проценты как есть. Последняя команда имеет 14% и никаких гарантий на топ 5. А самое зло - это защита пиков при обменах. Можно и про запрет обмена пиками подумать.
Идея

Худшие 4 команды чемпионата разыгрывают после сезона пики с 1 по 4
Лучшая команда среди худших получает 1 пик
Дальше следующие 4 команды с 5 по 8 пик
Дальше лотерея с равными шансами на пики с 9 по 30

Спортивный принцип в какой то степени будет соблюдён, ещё несколько интересных игр в пост сезоне. Танкинг будет, но не массовый.
Рабочая тема?)
Идея Худшие 4 команды чемпионата разыгрывают после сезона пики с 1 по 4 Лучшая команда среди худших получает 1 пик Дальше следующие 4 команды с 5 по 8 пик Дальше лотерея с равными шансами на пики с 9 по 30 Спортивный принцип в какой то степени будет соблюдён, ещё несколько интересных игр в пост сезоне. Танкинг будет, но не массовый. Рабочая тема?)
Это ж какое танковое побоище будет, чтобы 4м с конца стать, а не 5м и 8м, а не 9м ))

Сейчас команды так явно не танкуют, ну станешь ты 5м, а не 4м, ну понизятся шансы на топ-4 с 48% до 44% неприятно, но терпимо, а тут просто сразу хрен тебе, а не высокий пик.
НБА определила окончательный порядок команд перед лотереей драфта-2026 НБА
22 апреля, 05:16
Адам Сильвер «с энтузиазмом» воспринял реформу, где трем худшим командам даются меньшие шансы на драфте, чем шести клубам выше них
10 апреля, 10:07
Адам Сильвер объявил, что в мае состоится голосование по реформе лотереи драфта: «Мотивацию команд нужно скорректировать – и мы это сделаем»
25 марта, 19:48
