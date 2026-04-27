«Торонто» обыграл «Кливленд», реализовав 13,3% трехочковых – худший показатель в истории победных матчей плей-офф при 25+ попытках
«Рэпторс» обыграли «Кавальерс», реализовав лишь 4 трехочковых из 30.
«Торонто» обыграл «Кливленд» в четвертом матче серии (93:89) и сравняли счет – 2-2, вернув интригу в противостояние.
При этом победа получилась крайне нестандартной с точки зрения атакующей эффективности: «Рэпторс» реализовали лишь 4 из 30 трехочковых попыток (13,3%). Это худший процент попаданий из-за дуги при минимум 25 бросках в выигранном матче плей-офф за всю историю НБА.
В целом нападение команды также не выглядело убедительно – общая реализация с игры составила 32% (31 из 97), однако «Торонто» удалось компенсировать это за счет игры в защите и рывка 17-5 в концовке встречи.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Или мощный Сливленд.
С какой стороны посмотреть…