  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Торонто» обыграл «Кливленд», реализовав 13,3% трехочковых – худший показатель в истории победных матчей плей-офф при 25+ попытках
5

«Рэпторс» обыграли «Кавальерс», реализовав лишь 4 трехочковых из 30.

«Торонто» обыграл «Кливленд» в четвертом матче серии (93:89) и сравняли счет – 2-2, вернув интригу в противостояние.

При этом победа получилась крайне нестандартной с точки зрения атакующей эффективности: «Рэпторс» реализовали лишь 4 из 30 трехочковых попыток (13,3%). Это худший процент попаданий из-за дуги при минимум 25 бросках в выигранном матче плей-офф за всю историю НБА.

В целом нападение команды также не выглядело убедительно – общая реализация с игры составила 32% (31 из 97), однако «Торонто» удалось компенсировать это за счет игры в защите и рывка 17-5 в концовке встречи.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
logoТоронто
logoНБА плей-офф
logoНБА
logoКливленд
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
то что матч будет легендарным, было понятно с первой четверти
то что матч будет легендарным, было понятно с первой четверти
2 года назад Кавс уже учавствовали в подобном "пиршестве" - 7 матч с Орландо и легендарные 1 из 17 от Франца Вагнера (но в общем остальные с обеих сторон не намного лучше были в основном) :)
Ну это мощный хасл.
Или мощный Сливленд.
С какой стороны посмотреть…
Все что нужно знать о Кавс)
Двухочковый баскетбол побеждает в ПО ) Покажите это тем кто аж правила хочет поменять из-за трех
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
