Майк Браун может быть уволен, даже если «Никс» выйдут в финал НБА (Сэм Эмик)

Майк Браун может потерять работу, даже если выведет «Никс» в финал НБА.

Главный тренер «Нью-Йорка » Майк Браун может оказаться под угрозой увольнения даже в случае выхода команды в финал НБА, сообщает Сэм Эмик.

«Шум вокруг Майка Брауна и «Никс» не утихнет, пока команда не выйдет в финал НБА – и даже этого может оказаться недостаточно, чтобы первый сезон тренера в «Нью-Йорке» был признан успешным и гарантировал ему безопасность», – отметил журналист The Athletic

Тем временем команда продолжает борьбу в плей-офф: «Никс» сравняли счет в серии против «Атланты» (2-2). Пятый матч состоится 29 апреля.