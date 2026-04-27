О Джи Ануноби: «Таунс – особенный талант. С ним потрясающе играть»
В четвертом матче серии против «Атланты» «Нью-Йорк» одержал победу и сравняли счет – 2-2. Карл-Энтони Таунс оформил трипл-дабл (20 очков, 10 подборов и 10 передач), внеся ключевой вклад в успех команды.
Шестикратный участник Матча всех звезд действовал с верхней точки трехсекундной зоны, регулярно подключая партнеров к атаке. После матча это отметил О Джи Ануноби.
«Таунс – особенный талант. Он умеет все. И я знаю: если я откроюсь, он найдет меня. Независимо от того, насколько узкое окно для паса, он сумеет его найти. Потрясающе играть с таким баскетболистом», – заявил форвард «Никс».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: New York Daily News
2 комментария
Играть с Таунсом - одно удовольствие. А без него - другое.
