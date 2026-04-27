О Джи Ануноби: Таунс – особенный талант. С ним потрясающе играть.

В четвертом матче серии против «Атланты» «Нью-Йорк » одержал победу и сравняли счет – 2-2. Карл-Энтони Таунс оформил трипл-дабл (20 очков, 10 подборов и 10 передач), внеся ключевой вклад в успех команды.

Шестикратный участник Матча всех звезд действовал с верхней точки трехсекундной зоны, регулярно подключая партнеров к атаке. После матча это отметил О Джи Ануноби .

«Таунс – особенный талант. Он умеет все. И я знаю: если я откроюсь, он найдет меня. Независимо от того, насколько узкое окно для паса, он сумеет его найти. Потрясающе играть с таким баскетболистом», – заявил форвард «Никс».