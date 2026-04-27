Джейсон Тейтум сравнялся с Расселлом Уэстбруком по количеству очков в плей-офф НБА

Джейсон Тейтум вошел в топ-30 снайперов в истории плей-офф НБА.

Джейсон Тейтум вошел в топ-30 лучших снайперов в истории плей-офф НБА , набрав 30 очков (5 из 10 трехочковых), 7 подборов и 11 передач в четвертом матче серии против «Филадельфии» (128:96).

28-летний форвард «Бостона » обошел Клэя Томпсона и Джеймса Уорти, сравнявшись с Расселлом Уэстбруком (3 035 очков) и заняв 28-е место.

Тейтум также стал первым игроком в истории «Селтикс», который набрал 30+ очков, 10+ передач и 5+ трехочковых в одном матче плей-офф.

«Бостон» ведет в серии 3-1. Пятый матч состоится 29 апреля.