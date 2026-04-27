Джейсон Тейтум сравнялся с Расселлом Уэстбруком по количеству очков в плей-офф НБА

Джейсон Тейтум вошел в топ-30 снайперов в истории плей-офф НБА.

Джейсон Тейтум вошел в топ-30 лучших снайперов в истории плей-офф НБА, набрав 30 очков (5 из 10 трехочковых), 7 подборов и 11 передач в четвертом матче серии против «Филадельфии» (128:96).

28-летний форвард «Бостона» обошел Клэя Томпсона и Джеймса Уорти, сравнявшись с Расселлом Уэстбруком (3 035 очков) и заняв 28-е место.

Тейтум также стал первым игроком в истории «Селтикс», который набрал 30+ очков, 10+ передач и 5+ трехочковых в одном матче плей-офф.

«Бостон» ведет в серии 3-1. Пятый матч состоится 29 апреля.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
Кто бы мог подумать, а то все «недозвезда». А это еще лет 8-10 играть человеку, там и топ-3 топ-5 будет с большой долей вероятности если не лютые травмы
Да не, ну чего, старт у него очень бодрый, благодаря Билли Кингу он сразу пришёл в сильную команду, и дальше всё идёт хорошо пока. Но место в топ-3-5 далеко не забронировано, именно потому что там ребята мультичемпионы и мультифиналисты: Леброн 10 финалов, Джордан 6, Карим 10, Коби 7, Шак 6, Данкан 6. И только потом идёт Дюрант с "жалкими" тремя финалами. Но по скорингу Тейтум Дюранту уступает, так что надо ориентироваться на хотя бы 5-6 финалов, чтобы в эту компанию затесаться. Пока было 2. В этом году может быть 3. Будет ли вторая часть карьеры столь же удачной, зависит от новых владельцев во многом.
До Кавая на 24-м месте всего 98 очков, если Филу пройдут, то все шансы обойти уже в этом году. А впереди и две другие легенды Бостона: Пирс (3180) и Макхейл (3182). Дальше пропасть в 400 очков до Уилта и Бейлора, легенд уже Лейкерс.
