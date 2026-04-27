Миикка Мууринен продолжит карьеру в университете Арканзаса
Восходящая звезда финского баскетбола, форвард Миикка Мууринен, объявил о решении продолжить карьеру в университете Арканзаса (NCAA).
«С момента моего визита полтора года назад они последовательно и настойчиво вели работу по моему привлечению. Они всегда проявляли интерес. Они были очень последовательны и узнали меня как личность. Для меня это было очень важно.
Когда я уезжал после визита в Арканзас, я был воодушевлен не только программой, но и людьми. Я сказал себе: «Это именно те люди, рядом с которыми я хочу находиться каждый день».
Я еду в Арканзас, чтобы помочь команде выиграть национальный чемпионат и играть вместе с сильным составом», – заявил Мууринен ESPN.
В текущем сезоне 19-летний баскетболист провел 14 матчей за «Партизан» (включая шесть в Евролиге), но получал ограниченное игровое время.