Име Удока: «Дюрэнт может вернуться в пятом матче, все будет зависеть от ежедневного прогресса»

Удока: Дюрант может вернуться в 5-м матче, все зависит от ежедневного прогресса.

«Хьюстон » сохранили надежду на камбэк в серии против «Лейкерс », обыграв соперника в четвертом матче (115:96) и сократив отставание до 1-3.

Пятый матч состоится 30 апреля в Лос-Анджелесе. Главный тренер «Рокетс» Име Удока не исключил возвращения Кевина Дюрэнта , который пропустил четвертую игру из-за травмы голеностопа

«Такой вариант вполне возможен. Если учитывать сроки восстановления после этой конкретной травмы и то, что требуется для возвращения, сначала я не понимал, насколько все серьезно, но затем получил более точный прогноз.

Сейчас он делает все возможное, чтобы снять отек и восстановить подвижность – как и с коленом. Мы не были уверены, когда он сможет вернуться, но он довольно быстро восстановился и уже был готов к участию во втором матче. Поэтому здесь все действительно зависит от ежедневного прогресса», – сказал Удока журналистам.