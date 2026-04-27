Име Удока: «Дюрэнт может вернуться в пятом матче, все будет зависеть от ежедневного прогресса»

«Хьюстон» сохранили надежду на камбэк в серии против «Лейкерс», обыграв соперника в четвертом матче (115:96) и сократив отставание до 1-3.

Пятый матч состоится 30 апреля в Лос-Анджелесе. Главный тренер «Рокетс» Име Удока не исключил возвращения Кевина Дюрэнта, который пропустил четвертую игру из-за травмы голеностопа

«Такой вариант вполне возможен. Если учитывать сроки восстановления после этой конкретной травмы и то, что требуется для возвращения, сначала я не понимал, насколько все серьезно, но затем получил более точный прогноз.

Сейчас он делает все возможное, чтобы снять отек и восстановить подвижность – как и с коленом. Мы не были уверены, когда он сможет вернуться, но он довольно быстро восстановился и уже был готов к участию во втором матче. Поэтому здесь все действительно зависит от ежедневного прогресса», – сказал Удока журналистам.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: послематчевая пресс-конференция Име Удоки
Везет нам, как утопленникам… сначала Фрэд, потом Адамс, ДФС со своей травмой (то играю то нет) теперь еще, когда он больше всех нужен КД…
