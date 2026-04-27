Костас Слукас пропустит серию плей-офф с «Валенсией» из-за травмы колена

«Панатинаикос » столкнулся с серьезной кадровой потерей накануне серии плей-офф против «Валенсии».

По данным греческих СМИ, защитник Костас Слукас получил травму колена на последней тренировке перед вылетом и пропустит всю серию. У него диагностирован разрыв наружного мениска левого колена. Ожидается, что игроку потребуется операция, а сроки восстановления составят несколько недель.

В текущем сезоне Евролиги Слукас в среднем проводил на площадке 21 минуту и в 38 матчах набирал 9,6 очка (49% двухочковых, 38% трехочковых и 91% штрафных), а также делал 1,9 подбора и 5,1 передачи.