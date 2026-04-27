Пэйтон Притчард: «Возвращение Эмбиида не изменило наш план. Главное – сосредоточиться на своей игре»

Пэйтон Притчард: Возвращение Эмбиида не изменило наш план.

Защитник «Бостона» Пэйтон Притчард заявил, что возвращение Джоэла Эмбиида не повлияло на игровой план команды, которая разгромила «Филадельфию» в четвертом матче серии (128:96) и повела в серии – 3-1.

«Нет, наш подход не изменился. Если честно, в плане скаутинга мы внесли лишь небольшую корректировку прямо перед игрой, но особо это не обсуждали.

Очевидно, он выдающийся игрок, и против него тяжело защищаться. Но для нас главное – сосредоточиться на своей игре: агрессивно действовать в защите, бороться за подборы и принимать правильные решения.

Сегодня мы хорошо поработали на щите и получили много вторых шансов – это и стало разницей», – сказал Притчард.

В этой игре защитник «Селтикс» набрал 32 очка и обновил личный рекорд результативности в плей-офф.