Дени Авдия о стычке с Каслом: «Есть уровень неуважения, который я не собираюсь терпеть»

Авдия о стычке с Каслом: Есть уровень неуважения, который я не собираюсь терпеть.

Форвард «Портленда » Дени Авдия прокомментировал конфликт с защитником «Сан-Антонио » Стефоном Каслом .

«Все эти толчки, когда мне пихают мяч в грудь, – в этом нет никакой необходимости. Я в такие игры не играю. Это не про меня. Можно быть жестким, можно играть физически, но есть уровень неуважения, который я не собираюсь терпеть», – сказал Авдия.

Матч закончился победой «Сперс» – 114:93. В активе Авдии 26 очков (8 из 14 с игры) и 7 подборов.