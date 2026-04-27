Дени Авдия о стычке с Каслом: «Есть уровень неуважения, который я не собираюсь терпеть»
Форвард «Портленда» Дени Авдия прокомментировал конфликт с защитником «Сан-Антонио» Стефоном Каслом.
«Все эти толчки, когда мне пихают мяч в грудь, – в этом нет никакой необходимости. Я в такие игры не играю. Это не про меня. Можно быть жестким, можно играть физически, но есть уровень неуважения, который я не собираюсь терпеть», – сказал Авдия.
Матч закончился победой «Сперс» – 114:93. В активе Авдии 26 очков (8 из 14 с игры) и 7 подборов.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: HoopsHype
6 комментариев
Авдия перегнул малость. Ему еще в середине площадки надо было фол дать. Возле кольца достаточно грубо фолил. А мяч ему не так уж сильно "пихнули".
Ему мяч в принципе не пихали, Касл просто протянул его и упёр в грудь, без резких движений
да явно же пихнул с посылом, типа ты мяч хотел, на вот. Вообще виноваты судьи, которые не свистнули фол раньше
Ха. Типичная реакция наглеца, который мало того, что попался, так еще и на место прилюдно поставили. Касл красава. Эти Спёрсы вообще классная банда.
