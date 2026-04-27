Дарко Раякович: «Через 2-3 года Скотти Барнс станет одним из лучших игроков лиги»
Дарко Раякович: Через 2-3 года Скотти Барнс станет одним из лучших игроков лиги.
Главный тренер «Торонто» Дарко Раякович после победы над «Кливлендом» в четвертом матче серии (93:89) высоко оценил прогресс форварда Скотти Барнса, отметив, что тот еще далек от своего потолка.
«Сейчас, в том виде, в каком Скотти играет, он демонстрирует лишь 60% от того уровня, которого достигнет через 2–3 года. Скотти станет одним из лучших игроков лиги», – заявил Раякович.
В серии против «Кавальерс» Барнс набирает в среднем 25,8 очка, 7,3 передачи и 4,8 подбора.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Underdog NBA
