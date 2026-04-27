Дарко Раякович: «Через 2-3 года Скотти Барнс станет одним из лучших игроков лиги»

Дарко Раякович: Через 2-3 года Скотти Барнс станет одним из лучших игроков лиги.

Главный тренер «Торонто» Дарко Раякович после победы над «Кливлендом» в четвертом матче серии (93:89) высоко оценил прогресс форварда Скотти Барнса, отметив, что тот еще далек от своего потолка.

«Сейчас, в том виде, в каком Скотти играет, он демонстрирует лишь 60% от того уровня, которого достигнет через 2–3 года. Скотти станет одним из лучших игроков лиги», – заявил Раякович.

В серии против «Кавальерс» Барнс набирает в среднем 25,8 очка, 7,3 передачи и 4,8 подбора.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Underdog NBA
24 октября 2023, 17:20

Дарко Раякович: «Однажды Скотти Барнс станет лучшим защитником года»
Ответ dn8zmw5c
24 октября 2023, 17:20 Дарко Раякович: «Однажды Скотти Барнс станет лучшим защитником года»
Ну в защите он реально вполне себе супертоповый в этом сезоне
Дикарь конечно вырос. Как он полез в ключевом владении долбить через Аллена сверху)
Понравилось как берет мяч и несется к кольцу, пока Кливленд пытался вернуться в оборону, несколько раз такое проходило. Ну и победный блок-шот, в целом атлетизм есть, заряд есть, пытается вести игру, но с броском проблемы
Барнс в миллиард раз лучше Эвана мобли. чувак выдает 18+10 5 год подряд не прогрессируя. Барнс другой уровень
Ответ AEZAKMI228
Барнс в миллиард раз лучше Эвана мобли. чувак выдает 18+10 5 год подряд не прогрессируя. Барнс другой уровень
Барнс 5 год подряд тоже одни и те же цифры показывает если что(кроме цифр этой серии)
Ответ AEZAKMI228
Барнс в миллиард раз лучше Эвана мобли. чувак выдает 18+10 5 год подряд не прогрессируя. Барнс другой уровень
Да сиди, он не лучше и не хуже. Барахтаются на одном уровне что один, что другой. При этом никак не могут выйти на новый уровень, вечно что-то мешает. Условный Адебайо такой же.
Так года три назад тоже самое про него говорили
Для того, чтобы стать одним из лучших игроков лиги нужна трешка хотя бы выше среднего процента.
Он уже топ 20-15 игроков лиги и может прогрессировать
