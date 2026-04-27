Деандре Эйтон после проигрыша «Хьюстону»: «Мы порядком разозлились. Я разозлился»

Эйтон после проигрыша «Хьюстону»: Мы порядком разозлились. Я разозлился.

Центровой «Лейкерс » Деандре Эйтон описал эмоциональное состояние команды после проигрыша «Хьюстону » в четвертом матче.

«Сегодняшний вечер определенно не добавил нам спокойствия. Мы порядком разозлились. Я разозлился. Честно говоря, хотелось бы сыграть уже завтра. Сейчас у меня полно энергии. Но мы вернемся домой, посмотрим запись игры и серьезно повысим уровень своей интенсивности. Наши болельщики будут гнать нас вперед. Это будет отличный матч», – сказал центровой.

В четвертой игре Эйтона удалили с площадки за неспортивный фол второй степени.

За серию против «Рокетс» центровой выдает в среднем 11,5 очка и 8 подборов.