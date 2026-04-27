Деандре Эйтон после проигрыша «Хьюстону»: «Мы порядком разозлились. Я разозлился»
Центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон описал эмоциональное состояние команды после проигрыша «Хьюстону» в четвертом матче.
«Сегодняшний вечер определенно не добавил нам спокойствия. Мы порядком разозлились. Я разозлился. Честно говоря, хотелось бы сыграть уже завтра. Сейчас у меня полно энергии. Но мы вернемся домой, посмотрим запись игры и серьезно повысим уровень своей интенсивности. Наши болельщики будут гнать нас вперед. Это будет отличный матч», – сказал центровой.
В четвертой игре Эйтона удалили с площадки за неспортивный фол второй степени.
За серию против «Рокетс» центровой выдает в среднем 11,5 очка и 8 подборов.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
8 комментариев
Слили игру. Джентльменский свип и продажа билетов)
В плэйофф такое делать слишком рискованно, никто специально проигрывать не будет
Не специально конечно, просто не прилагая сил. С 0-3 никто не уходил. Все уверены что не будут первыми)
- Просто хочется рвать и метать, рвать и метать!
Вообще удалили несправедливо, Флегрант мб там и был но не 2й степени
... Я развалился( может не в этом матче, но "прогресс" очевиден).
Ну ладно хоть разозлился и то хорошо, бестолковый деревянный центровой у которого мяч выпадает из рук и который десять раз подумает, прежде чем из под кольца попытаться забить.
