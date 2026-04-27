«Зенит» усилит контроль за судейством, установив дополнительные камеры на домашней арене (СБГ Daily)

«Зенит» будет усиленно следить за работой судей.

Как сообщает СБГ Daily, «Зенит » установит на своей домашней арене дополнительные камеры, чтобы охватить все 100% площадки.

Записи будут использоваться для анализа ошибок арбитров на предмет предвзятого судейства.

Также «Зенит» привлек комиссаров ФИБА для мониторинга и фиксации судейских решений.

Клуб усилил контроль на фоне расследования Единой лигой инцидента , связанного с возможным подкупом арбитров.