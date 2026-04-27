«Зенит» усилит контроль за судейством, установив дополнительные камеры на домашней арене (СБГ Daily)
«Зенит» будет усиленно следить за работой судей.
Как сообщает СБГ Daily, «Зенит» установит на своей домашней арене дополнительные камеры, чтобы охватить все 100% площадки.
Записи будут использоваться для анализа ошибок арбитров на предмет предвзятого судейства.
Также «Зенит» привлек комиссаров ФИБА для мониторинга и фиксации судейских решений.
Клуб усилил контроль на фоне расследования Единой лигой инцидента, связанного с возможным подкупом арбитров.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: СБГ Daily
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Если серьёзно, то Зениту пенять на судейство смешно, учитывая ростер и глубину даже после дцатой смены состава и тренеров за последние годы.
На бумаге Зенит прямо здесь и сейчас сильнее Уралмаша это неоспоримый факт, но чем прекрасен спорт и баскетбол в частности, громкие имена в составе, солидный бюджет не являются гарантией качественной игры и чемпионства. Судьи чисто физически не могут промахиваться вместо игроков, терять мячи, психовать по поводу и без, не могут не дорабатывать в защите, не могут мешать на тренировках качественно и грамотно тренироваться и после восстановливаться, избегая какой-то части травм и не могут портить климат/атмосферу в раздевалке, они могут ошибаться, как и все люди, причём в обе стороны, но каждой из сторон всегда будет казаться, что её судят хуже, о чём говорят технари в игре за лишние разговоры и эмоциональность.
Баскетбол всегда будет одним из самых спорных видов спорта по части судейства, с этим просто нужно смириться, либо перестать его смотреть и уж тем более переживать, потому что таковы реалии, уж слишком много деталей и нюансов в правилах игры, которые простые болельщики, а это всё-таки большинство из всех нас, элементарно не знают, но им всегда будет казаться, что их любимых игроков и команды топят и убивают свистками (это касается абсолютно всех без исключения).
Кстати, новость о якобы попытке подкупа "на удивление" прошла относительно спокойно, хотя представляю какая вонь поднялась бы будь на месте сотрудника (уже бывшего) Уралмаша сотрудник ЦСКА.)
А для серьёзных обвинений всегда нужны 100% доказательства, иначе это просто клевета и не более.
Да с такими бюджетами, качество трансляции и повторов должно быть на уровень, на много уровней выше!
Если честно, немного стыдно, когда пять камер на площадку с качеством 480 )
Но не будем о грустном)))
Сейчас плов в НБА, так что всех с баскетбольной весной! ❤️