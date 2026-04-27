Йовича Арсич о серии с ЦСКА: «Результат всегда в большей степени зависит от фаворита, но мы постараемся сыграть как можно лучше»

Арсич прокомментировал предстоящую серию с ЦСКА.

Главный тренер «Енисея » Йовица Арсич поделился ожиданиями от предстоящей серии плей-офф против ЦСКА . «Мы понимаем, что перед нами стоит самая сложная задача. ЦСКА – команда, которая показала себя лучше всех в этом сезоне. На данный момент мы достигли части поставленных целей: выход в плей-офф и развитие молодых игроков. Результат всегда в большей степени зависит от фаворита, но мы постараемся сыграть как можно лучше», – сказал тренер. Первый матч серии ЦСКА – «Енисей» начнется 27 апреля в 19.30 по московскому времени.