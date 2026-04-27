Евгений Пашутин о серии с «Локомотивом»: «Наша задача – навязать физическую борьбу, заставить играть в баскетбол один на один»

Пашутин поделился ожиданиями от серии с «Локомотивом».

Главный тренер «Бетсити Пармы » Евгений Пашутин считает, что ключ к победе в серии с «Локомотивом-Кубань» лежит в разрушении налаженной игры соперника.

«Команда готова. Все наши ребята, которые восстанавливались после травм, вернулись работать в общей группе. Ну и естественно, все максимально мотивированы и готовы к плей-офф. Хорошо, что у нас было несколько дней для того, чтобы подтянуть свои физические кондиции, кардио, улучшить защиту, взаимопонимание. Хотим подойти к плей-офф в своей лучшей физической форме.

Понимаем все слабые и сильные стороны «Локомотива ». Команда бегущая, бросающая. Наша задача – навязать физическую борьбу, контролировать их снайперов, заставить играть в баскетбол один на один, разрушить взаимодействие. Но для этого нужно много энергии в защите. Хорошо, что все ребята вернулись, тем самым мы сможем иметь более расширенную ротацию для того, чтобы все были свежие и готовые играть на победу. Сделаем все для того, чтобы порадовать наших болельщиков и побороться за выход в следующий этап», – сказал Пашутин.

Первый матч серии «Локомотив-Кубань» – «Бетсити Парма» начнется 27 апреля в 20.00 по московскому времени.