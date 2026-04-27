Матери детей Энтони Эдвардса помогают друг другу судиться со звездой «Миннесоты»
Как стало известно TMZ, одна из бывших возлюбленных звезды «Миннесоты» Энтони Эдвардса помогает другой его бывшей девушке в суде.
Айеша Ховард, мать дочери баскетболиста Обри, предоставила показания от Александрии Дерош, матери его сына Амира.
Ховард добивается в суде Лос-Анджелеса алиментов, а Эдвардс хочет, чтобы дело рассматривалось в Джорджии.
В показаниях Дерош заявила, что Эдвардс добровольно платил ей алименты с банковского счета в Беверли-Хиллз. Ховард считает это доказательством связи Эдвардса с Калифорнией, хотя он это отрицает.
В ответ Эдвардс просит суд засекретить дело и запретить Ховард бесконечные ходатайства. Его адвокат назвал действия женщины «кампанией преследования и вымогательства».
Калифорнийский судья ранее постановил, что у него нет юрисдикции в отношении Эдвардса, но Ховард продолжает оспаривать это решение. Судья в Джорджии постановил, что дело будет рассматриваться в этом штате, и обязал Ховард оплатить судебные издержки Эдвардса.
можно в виде таблица ,как у романа Сприкута, кто куда сколько зачем и пояснения внизу ...
сдается после карьеры очень быстро начнет курсы - как заработать 500 миллионов за карьеру, и стать банкротом
«дети Энтони Эдвардса» и «матери детей Энтони Эдвардса», персонаж «комитет матерей детей Энтони Эдвардса» - на подходе.
У дамы начинаются проблемы