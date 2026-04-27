Матери детей Энтони Эдвардса помогают друг другу судиться со звездой «Миннесоты»

Матери детей Эдвардса объединились и помогают друг другу в суде.

Как стало известно TMZ, одна из бывших возлюбленных звезды «Миннесоты» Энтони Эдвардса помогает другой его бывшей девушке в суде.

Айеша Ховард, мать дочери баскетболиста Обри, предоставила показания от Александрии Дерош, матери его сына Амира. 

Ховард добивается в суде Лос-Анджелеса алиментов, а Эдвардс хочет, чтобы дело рассматривалось в Джорджии. 

В показаниях Дерош заявила, что Эдвардс добровольно платил ей алименты с банковского счета в Беверли-Хиллз. Ховард считает это доказательством связи Эдвардса с Калифорнией, хотя он это отрицает. 

В ответ Эдвардс просит суд засекретить дело и запретить Ховард бесконечные ходатайства. Его адвокат назвал действия женщины «кампанией преследования и вымогательства».

Калифорнийский судья ранее постановил, что у него нет юрисдикции в отношении Эдвардса, но Ховард продолжает оспаривать это решение. Судья в Джорджии постановил, что дело будет рассматриваться в этом штате, и обязал Ховард оплатить судебные издержки Эдвардса.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: TMZ Sports
Правильно делают, против Энта мало кто может 1 в 1 отзащищаться
Ответ Сергей Пузанков
Правильно делают, против Энта мало кто может 1 в 1 отзащищаться
Недооценённый комментарий!
Ответ Сергей Пузанков
Правильно делают, против Энта мало кто может 1 в 1 отзащищаться
Думаю, в этой ситуации дабл-тимы против Эдвардса только усугубили бы проблемы с защитой
надо расскладку, кто там чей ребенок, а то не совсем понятно, поясниловку в студию, плизз!!
можно в виде таблица ,как у романа Сприкута, кто куда сколько зачем и пояснения внизу ...
Ответ Марат Ильясов
надо расскладку, кто там чей ребенок, а то не совсем понятно, поясниловку в студию, плизз!! можно в виде таблица ,как у романа Сприкута, кто куда сколько зачем и пояснения внизу ...
вы еще по Зайону запросите таблицу... :-)
Ответ Марат Ильясов
надо расскладку, кто там чей ребенок, а то не совсем понятно, поясниловку в студию, плизз!! можно в виде таблица ,как у романа Сприкута, кто куда сколько зачем и пояснения внизу ...
Там как раз суд пытается разобраться в платежке
у матерей детей Эдвардса есть свой валик в ватсапе и называется "это наша корова и мы её доим"
Эдвардс знает о такой вещи как презерватив?
Ответ Денис Малинин
Эдвардс знает о такой вещи как презерватив?
по ходу он в целом не понимает, как дети появляются
Ответ Денис Малинин
Эдвардс знает о такой вещи как презерватив?
Комментарий скрыт
Объединенная коалиция.
Эдвардс видно что человек на позитиве, пофиг ему на всё
сдается после карьеры очень быстро начнет курсы - как заработать 500 миллионов за карьеру, и стать банкротом
Я подумал, что тут и Двайт Ховард замешан))
Разблокированы новые персонажи на sports.ru:
«дети Энтони Эдвардса» и «матери детей Энтони Эдвардса», персонаж «комитет матерей детей Энтони Эдвардса» - на подходе.
Может и Денвер после этой серии присоединится к их искам о выплате алиментов
Ответ mold-cel
Может и Денвер после этой серии присоединится к их искам о выплате алиментов
Тогда иск должен быть к Досунму, а не к Эдвардсу
Ответ mold-cel
Может и Денвер после этой серии присоединится к их искам о выплате алиментов
Сомнительно, что просто за то что их отымели дадут алименты, максимум моральная компенсация и то не факт, все было добровольно
Судья в Джорджии постановил, что дело будет рассматриваться в этом штате, и обязал Ховард оплатить судебные издержки Эдвардса.

У дамы начинаются проблемы
