Матери детей Энтони Эдвардса помогают друг другу судиться со звездой «Миннесоты»

Матери детей Эдвардса объединились и помогают друг другу в суде.

Как стало известно TMZ, одна из бывших возлюбленных звезды «Миннесоты» Энтони Эдвардса помогает другой его бывшей девушке в суде.

Айеша Ховард, мать дочери баскетболиста Обри, предоставила показания от Александрии Дерош, матери его сына Амира.

Ховард добивается в суде Лос-Анджелеса алиментов, а Эдвардс хочет, чтобы дело рассматривалось в Джорджии.

В показаниях Дерош заявила, что Эдвардс добровольно платил ей алименты с банковского счета в Беверли-Хиллз. Ховард считает это доказательством связи Эдвардса с Калифорнией, хотя он это отрицает.

В ответ Эдвардс просит суд засекретить дело и запретить Ховард бесконечные ходатайства. Его адвокат назвал действия женщины «кампанией преследования и вымогательства».

Калифорнийский судья ранее постановил, что у него нет юрисдикции в отношении Эдвардса, но Ховард продолжает оспаривать это решение. Судья в Джорджии постановил, что дело будет рассматриваться в этом штате, и обязал Ховард оплатить судебные издержки Эдвардса.