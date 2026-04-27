Алперен Шенгюн о неспортивном Деандре Эйтона: «Не ожидал, что судьи его удалят. Мне кажется, это было мягкотелое решение»

Шенгюн прокомментировал удаление Эйтона.

Звездный центровой «Хьюстона » Алперен Шенгюн считает, что судьи переборщили с наказанием, удалив центрового «Лейкерс » Деандре Эйтона , который ударил турка в лицо предплечьем.

«Не хочу бесить судей, но, если честно, я не ожидал, что они удалят его. Мне кажется, это было мягкотелое решение. Но что есть, то есть – они зафиксировали фол. Я рад, что они это сделали», – сказал Шенгюн.