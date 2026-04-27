  • Алперен Шенгюн о неспортивном Деандре Эйтона: «Не ожидал, что судьи его удалят. Мне кажется, это было мягкотелое решение»
Алперен Шенгюн о неспортивном Деандре Эйтона: «Не ожидал, что судьи его удалят. Мне кажется, это было мягкотелое решение»

Шенгюн прокомментировал удаление Эйтона.

Звездный центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн считает, что судьи переборщили с наказанием, удалив центрового «Лейкерс» Деандре Эйтона, который ударил турка в лицо предплечьем.

«Не хочу бесить судей, но, если честно, я не ожидал, что они удалят его. Мне кажется, это было мягкотелое решение. Но что есть, то есть – они зафиксировали фол. Я рад, что они это сделали», – сказал Шенгюн.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Алперена Шенгюна
Будет полный хохотач, если Шенгюн штраф за критику судейства словит
Ответ Van
А ведь так и будет
Ответ Van
Дюрэнт не будет за него платить
Вот это прям респект чуваку, набирает баллов.
Там флэгрент по любому, но скорее первый чем второй. Момент точно не игровой, но удалять это переборщ.
Да глупое удаление, там чистый Флегрант первой степени
