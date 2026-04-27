Рэджон Рондо входит в число кандидатов на пост главного тренера «Нового Орлеана»

Рондо может возглавить «Пеликанс».

По информации инсайдера Марка Стейна, двукратный чемпион НБА Рэджон Рондо находится в списке кандидатов на должность главного тренера «Нового Орлеана».

Сообщается, что Рондо прошел собеседование на эту должность после того, как работал специальным ассистентом в штабе Дока Риверса в «Милуоки». Интерес к тренерской работе у бывшего игрока НБА впервые появился, когда он восстанавливался после разрыва крестообразной связки в «Бостоне», что побудило Брэда Стивенса приглашать его на тренерские собрания.

«Новый Орлеан » завершил сезон-2025/26 с результатом 26-56. Джеймс Боррего исполнял обязанности главного тренера большую часть сезона после увольнения Уилли Грина.