Рэджон Рондо входит в число кандидатов на пост главного тренера «Нового Орлеана»
Рондо может возглавить «Пеликанс».
По информации инсайдера Марка Стейна, двукратный чемпион НБА Рэджон Рондо находится в списке кандидатов на должность главного тренера «Нового Орлеана».
Сообщается, что Рондо прошел собеседование на эту должность после того, как работал специальным ассистентом в штабе Дока Риверса в «Милуоки». Интерес к тренерской работе у бывшего игрока НБА впервые появился, когда он восстанавливался после разрыва крестообразной связки в «Бостоне», что побудило Брэда Стивенса приглашать его на тренерские собрания.
«Новый Орлеан» завершил сезон-2025/26 с результатом 26-56. Джеймс Боррего исполнял обязанности главного тренера большую часть сезона после увольнения Уилли Грина.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
7 комментариев
Очень интересно будет посмотреть на его работу. Гений с характером
Криса Пола в ассистенты
Крис Пол не успел закончить карьеру, а уже тренер)
Статьи Рахона и до Луизианы доходят
О, на это я бы посмотрел)
Специальный советник Риверса это плохое начало карьеры. Лучше подкаст с Леброном. А Дюмарс явно имеет задание перевезти Орлеан в Вегас)
