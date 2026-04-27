Джоэл Эмбиид об аппендэктомии и тяжелом восстановлении: «Что мне делать? Плакать, что ли?»

В четвертом матче серии против «Бостона» в состав «Филадельфии» вернулся звездный центровой Джоэл Эмбиид, пропустивший несколько игр из-за экстренной операции по удалению аппендикса.

После игры Эмбиид рассказал о том, как проходило его восстановление в течение 16 дней после операции. 

«Много всего было. Сначала я вообще не мог ходить, когда попал в больницу. И потом пришлось справляться с некоторыми последствиями (намекая на осложнения после операции). Пришлось адаптироваться и бороться с этим. Не хочу вдаваться в подробности, но это было тяжело.

Когда такое случается, ты думаешь: «Окей, плей-офф уже здесь». Ты чувствуешь себя прекрасно перед стартом плей-офф, и вдруг происходит то, что ты не можешь контролировать.

Что мне делать? Плакать, что ли? Нет, нужно просто принять это, двигаться дальше и сделать все возможное, чтобы дать себе шанс вернуться и играть», – заключил Эмбиид.

Центровой завершил матч с 26 очками, 10 подборами и 6 передачами, реализовав 9 из 21 броска с игры и 1 из 6 трехочковых. Этого оказалось недостаточно, чтобы сравнять счёт в серии: «Сиксерс» разгромно проиграли со счетом 96:128 (1-3).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Джона Кларка в соцсети X
Такое чувство, что Эмбид попал в петлю времени. Когда он нужен, а это в основном плов, то у него возникают проблемы непреодолимой силы в виде самых разных и нелепых травм. Раз за разом он пытается преодолеть это и практический каждый плов у него что то болит, ноет, какие то повреждения, которые не дают ему нормально играть. Не знаю может его в Камеруне местные шаманы сглазили, но это уже даже не смешно. При том, что он же реально топ игрок, в те небольшие минуты, часы когда он реально здоров.
Ну большинство из проблем со здоровьем из за диеты. Говорили что он каждый день есть бургеры и тому подобную вредную еду. Эта еда не зря вредная, тем более для спортсмена
Кстати, сам по себе качественный бургер не вредный, а совсем наоборот. Я тут наслушался давеча лекций по питанию. Суть в том, что ничего нет вредного в мясной котлете, сыре, в салате да небольшой булке (при условии что сами ингредиенты качественные). Вредным его делает потребляемое количество, скорость потребления да окружающие блюда. Люди же обычно не знают меры, кинг сайзы берут, картошечкей добирают, а то и двумя, соусом и колой, мб пивком. А ещё по кругу гоняют всё, забывая о пищевом разнообразии. Спортсмены такого уровня обязаны считать каждый углевод, каждую калорию. А этот фрукт, небось, считать не умеет
Радоваться, что у человека только один аппендикс
Сейчас окажется, что удалили не весь
Да уж... Эмбиид - наверное, чемпион по травмам. Причем абсолютный: и по количеству, и по продолжительности, и по разнообразию. Не припомню еще игроков, которые матчи плей-офф пропускали из-за аппендицита.
Да, обычно он всегда плачет
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. Плей-офф. Бросок Хэйс-Дэвиса под сирену принес «Панатинаикосу» победу над «Валенсией» в овертайме, «Фенербахче» выиграл у «Жальгириса»
вчера, 21:11
НБА. Первый раунд плей-офф. «Миннесота» примет «Денвер», «Филадельфия» сыграет с «Бостоном» в шестых матчах серий
вчера, 21:04
Франц Вагнер пропустит шестой матч с «Детройтом»
вчера, 20:55
Рэджон Рондо: «Знаю, что уже сейчас способен стать главным тренером в НБА»
вчера, 20:19
Стивен Эй Смит – Грину: «Соперники годами отходили от тебя и провоцировали на бросок, но ты не попадал. Это не вина Керра»
вчера, 19:50
Спортивный директор «Самары»: «Мы не подавали заявку на следующий сезон. Финансовых гарантий у нас нет»
вчера, 19:32
Кендрик Перкинс: «Я говорил, что «Рокетс» – самая глупая команда в этом плей-офф, но «Лейкерс» идут сразу за ними»
вчера, 19:04
Мэтью Ишбиа: «Девин Букер останется в «Финиксе» и приведет нас к чемпионству»
вчера, 18:44
Тайлер Хирро, скорее всего, покинет «Майами» (Грег Сильвандер)
вчера, 18:19
«Атланта» рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Куином Снайдером
вчера, 18:03
Ко всем новостям
Последние новости
Манучар Маркоишвили: «Мы позволили «Олимпиакосу» делать все, что они хотят. Сегодня мы не были собой»
вчера, 21:14
Чарльз Баркли: «Леброн выматывается. Чем дольше серия, тем ниже его эффективность»
вчера, 20:37
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» разгромил «Задар»
вчера, 19:54
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» разобрался с «Нанси»
вчера, 19:54Live
Майк Джеймс получил удаление во втором матче с «Олимпиакосом» за споры с арбитрами
вчера, 19:18
Единая молодежная лига ВТБ. «Финал четырех». «Зенит-М» победил «СШОР-Локомотив-Кубань», «МБА-МАИ-Юниор» выиграл у «ЦСКА-Юниор»
вчера, 18:25
Илона Корстин: «Самоотдаче молодежи на «Финале четырех» может позавидовать основной чемпионат»
вчера, 17:29
«Лейкерс» перенесут фарм-команду в Палм-Спрингс и переименуют ее в «Коачелла Вэлли Лейкерс»
вчера, 17:15
Президент «Бурка» выразил сомнения относительно участия команды в Евролиге
вчера, 16:52
Дарран Хиллиард признан MVP финала Кубка ФИБА-Европа
вчера, 16:05Фото
Рекомендуем