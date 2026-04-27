Джоэл Эмбиид об аппендэктомии и тяжелом восстановлении: «Что мне делать? Плакать, что ли?»

Эмбиид прокомментировал свое восстановление после аппендэктомии.

В четвертом матче серии против «Бостона» в состав «Филадельфии» вернулся звездный центровой Джоэл Эмбиид, пропустивший несколько игр из-за экстренной операции по удалению аппендикса.

После игры Эмбиид рассказал о том, как проходило его восстановление в течение 16 дней после операции.

«Много всего было. Сначала я вообще не мог ходить, когда попал в больницу. И потом пришлось справляться с некоторыми последствиями (намекая на осложнения после операции). Пришлось адаптироваться и бороться с этим. Не хочу вдаваться в подробности, но это было тяжело.

Когда такое случается, ты думаешь: «Окей, плей-офф уже здесь». Ты чувствуешь себя прекрасно перед стартом плей-офф, и вдруг происходит то, что ты не можешь контролировать.

Что мне делать? Плакать, что ли? Нет, нужно просто принять это, двигаться дальше и сделать все возможное, чтобы дать себе шанс вернуться и играть», – заключил Эмбиид.

Центровой завершил матч с 26 очками, 10 подборами и 6 передачами, реализовав 9 из 21 броска с игры и 1 из 6 трехочковых. Этого оказалось недостаточно, чтобы сравнять счёт в серии: «Сиксерс» разгромно проиграли со счетом 96:128 (1-3).