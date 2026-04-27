Чемпионат Турции. 33 очка Айзейи Майлза помогли «Меркезефенди» обыграть «Мерсин»

Сегодня в чемпионате Турции прошел один матч.

33 очка Айзейи Майлза принесли «Меркезефенди» победу над «Мерсином». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 24-4, Бешикташ – 23-4, Бахчешехир – 20-8, Тюрк Телеком – 19-9, Анадолу Эфес – 18-10, Трабзонспор – 18-10, Галатасарай – 16-12, Эсенлер Эрокспор – 16-12, Меркезефенди – 11-17, Тофаш – 10-18, Петким Спор – 9-18, Бурсаспор – 9-19, Мерсин – 9-19, Маниса – 9-19, Каршияка – 8-20, Бююкчекмедже – 4-24. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.