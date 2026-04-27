Премьер-лига. Женщины. Финал. УГМК в гостях обыграл «Динамо Курск» и в четвертый раз подряд стал чемпионом

Сегодня прошел четвертый матч в рамках финальной серии женской Премьер-лиги.

УГМК на выезде обыграл «Динамо Курск» и выиграл финальную серию. Клуб из Екатеринбурга в четвертый раз подряд стал чемпионом России.

Женщины

Премьер-лига

Финал (до 3 побед)

Четвертый матч

Динамо Курск – УГМК – 81:84 (24:22, 20:21, 25:22, 12:19)

ДИНАМО К : Фролкина (17), Линскенс (14 + 10 подборов), Репникова, Сазонова (обе – по 14), Глонти (12 + 5 передач)

УГМК : Косу (16 + 8 подборов), Ногич (12 + 5 передач), Майга (12 + 6 подборов), Уокер, Бентли (обе – по 9)

27 апреля . 19.00

УГМК выиграл серию – 3-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.