  • Премьер-лига. Женщины. Финал. УГМК в гостях обыграл «Динамо Курск» и в четвертый раз подряд стал чемпионом
Премьер-лига. Женщины. Финал. УГМК в гостях обыграл «Динамо Курск» и в четвертый раз подряд стал чемпионом

Сегодня прошел четвертый матч в рамках финальной серии женской Премьер-лиги.

УГМК на выезде обыграл «Динамо Курск» и выиграл финальную серию. Клуб из Екатеринбурга в четвертый раз подряд стал чемпионом России.

Женщины

Премьер-лига

Финал (до 3 побед)

Четвертый матч

Динамо Курск – УГМК – 81:84 (24:22, 20:21, 25:22, 12:19)

ДИНАМО К: Фролкина (17), Линскенс (14 + 10 подборов), Репникова, Сазонова (обе – по 14), Глонти (12 + 5 передач)

УГМК: Косу (16 + 8 подборов), Ногич (12 + 5 передач), Майга (12 + 6 подборов), Уокер, Бентли (обе – по 9)

27 апреля. 19.00

УГМК выиграл серию – 3-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
чемпионат России жен
результаты
logoДинамо Курск жен
logoУГМК жен
2 комментария
Очень жаль, курянки сами отдали победу в концовке
Ответ Seyar
Очень жаль, курянки сами отдали победу в концовке
Согласен, если с двух метров не попадать в кольцо в таком матче, то исход закономерен
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. Плей-офф. Бросок Хэйс-Дэвиса под сирену принес «Панатинаикосу» победу над «Валенсией» в овертайме, «Фенербахче» выиграл у «Жальгириса»
вчера, 21:11
НБА. Первый раунд плей-офф. «Миннесота» примет «Денвер», «Филадельфия» сыграет с «Бостоном» в шестых матчах серий
вчера, 21:04
Франц Вагнер пропустит шестой матч с «Детройтом»
вчера, 20:55
Рэджон Рондо: «Знаю, что уже сейчас способен стать главным тренером в НБА»
вчера, 20:19
Стивен Эй Смит – Грину: «Соперники годами отходили от тебя и провоцировали на бросок, но ты не попадал. Это не вина Керра»
вчера, 19:50
Спортивный директор «Самары»: «Мы не подавали заявку на следующий сезон. Финансовых гарантий у нас нет»
вчера, 19:32
Кендрик Перкинс: «Я говорил, что «Рокетс» – самая глупая команда в этом плей-офф, но «Лейкерс» идут сразу за ними»
вчера, 19:04
Мэтью Ишбиа: «Девин Букер останется в «Финиксе» и приведет нас к чемпионству»
вчера, 18:44
Тайлер Хирро, скорее всего, покинет «Майами» (Грег Сильвандер)
вчера, 18:19
«Атланта» рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Куином Снайдером
вчера, 18:03
Ко всем новостям
Последние новости
Манучар Маркоишвили: «Мы позволили «Олимпиакосу» делать все, что они хотят. Сегодня мы не были собой»
вчера, 21:14
Чарльз Баркли: «Леброн выматывается. Чем дольше серия, тем ниже его эффективность»
вчера, 20:37
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» разгромил «Задар»
вчера, 19:54
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» разобрался с «Нанси»
вчера, 19:54Live
Майк Джеймс получил удаление во втором матче с «Олимпиакосом» за споры с арбитрами
вчера, 19:18
Единая молодежная лига ВТБ. «Финал четырех». «Зенит-М» победил «СШОР-Локомотив-Кубань», «МБА-МАИ-Юниор» выиграл у «ЦСКА-Юниор»
вчера, 18:25
Илона Корстин: «Самоотдаче молодежи на «Финале четырех» может позавидовать основной чемпионат»
вчера, 17:29
«Лейкерс» перенесут фарм-команду в Палм-Спрингс и переименуют ее в «Коачелла Вэлли Лейкерс»
вчера, 17:15
Президент «Бурка» выразил сомнения относительно участия команды в Евролиге
вчера, 16:52
Дарран Хиллиард признан MVP финала Кубка ФИБА-Европа
вчера, 16:05Фото
