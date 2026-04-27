Премьер-лига. Женщины. Финал. УГМК в гостях обыграл «Динамо Курск» и в четвертый раз подряд стал чемпионом
Сегодня прошел четвертый матч в рамках финальной серии женской Премьер-лиги.
УГМК на выезде обыграл «Динамо Курск» и выиграл финальную серию. Клуб из Екатеринбурга в четвертый раз подряд стал чемпионом России.
Женщины
Премьер-лига
Финал (до 3 побед)
Четвертый матч
Динамо Курск – УГМК – 81:84 (24:22, 20:21, 25:22, 12:19)
ДИНАМО К: Фролкина (17), Линскенс (14 + 10 подборов), Репникова, Сазонова (обе – по 14), Глонти (12 + 5 передач)
УГМК: Косу (16 + 8 подборов), Ногич (12 + 5 передач), Майга (12 + 6 подборов), Уокер, Бентли (обе – по 9)
27 апреля. 19.00
УГМК выиграл серию – 3-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень жаль, курянки сами отдали победу в концовке
Очень жаль, курянки сами отдали победу в концовке
Согласен, если с двух метров не попадать в кольцо в таком матче, то исход закономерен
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем