Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 44 очка Тримбла и Уэйра на двоих помогли ЦСКА разгромить «Енисей», 23+12 от Миллера позволили «Локомотиву-Кубань» обыграть «Парму»

Сегодня прошли два матча четвертьфинальных серий Единой Лиги ВТБ.

Лидеры ЦСКА Мело Тримбл и Каспер Уэйр набрали 44 очка на двоих и стали главными действующими лицами в разгроме «Енисея» (8).

23 очка и 12 передач Патрика Миллера помогли «Локомотиву-Кубань» (4) обыграть «Бетсити Парму» (5).

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до 3 побед)

ЦСКА ведет в серии – 1-0.

«Локомотив-Кубань» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
ЦСКА, как и ожидалось, уверенно разобрался в первом матче серии. У Енисея симпатичная команда, но зацепить даже одну игру им будет категорически трудно
Даже невозможно!
На бумаге тут на 3-0 составы, не спорю, но в спорте всякое бывает
ЦСКА с победой на классе! Выиграли вообще без проблем! Молодцы!
Спонсор ЦСКА норникель.... Красноярский край:)))
С добрым утром! Уж почти 30 лет как спонсор, а вас это до сих пор веселит и удивляет.
Сейчас ещё удивлю, готовьтесь:
спонсор Локомотива - РЖД, спонсор Зенита - Газпром, спонсор УНИКСа - Ак Барс Банк и т. д.
Надо ли уточнять, что РЖД не в Краснодаре свои составы для грузоперевозок строит, а Газпром добывает газ не под Петербургом, с Ак Барс Банком сложнее, но совершенно очевидно, что не все его клиенты и вкладчики являются болельщиками УНИКСа.
А Норникель, помимо баскетбольного ЦСКА, владельцем которого он является, спонсирует ещё местный мини-футбольный клуб "Норильский никель", так же является партнёром БК Енисей, как и Красноярского спорта в целом, всё легко проверяется в поисковиках, информация доступна всем, было бы желание поинтересоваться перед очередным набросом.
Что за глупость "помогли ЦСКА"? Они и есть ЦСКА. Сами себе помогли? )))
Посчитал набранные очки своих игроков , во всех 4 командах 30-35 очков .
В среднем вклад по очкам 30 процентов . Немного .
Без легионеров смотреть было бы не на что .
Только МБА и НН играют своими
А Самара? И у НН всё-таки был целый Лукач до конца сезона, который как раз под его конец более-менее разбросался.
Самара совсем без легионеров дном стала
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. Плей-офф. Бросок Хэйс-Дэвиса под сирену принес «Панатинаикосу» победу над «Валенсией» в овертайме, «Фенербахче» выиграл у «Жальгириса»
вчера, 21:11
НБА. Первый раунд плей-офф. «Миннесота» примет «Денвер», «Филадельфия» сыграет с «Бостоном» в шестых матчах серий
вчера, 21:04
Франц Вагнер пропустит шестой матч с «Детройтом»
вчера, 20:55
Рэджон Рондо: «Знаю, что уже сейчас способен стать главным тренером в НБА»
вчера, 20:19
Стивен Эй Смит – Грину: «Соперники годами отходили от тебя и провоцировали на бросок, но ты не попадал. Это не вина Керра»
вчера, 19:50
Спортивный директор «Самары»: «Мы не подавали заявку на следующий сезон. Финансовых гарантий у нас нет»
вчера, 19:32
Кендрик Перкинс: «Я говорил, что «Рокетс» – самая глупая команда в этом плей-офф, но «Лейкерс» идут сразу за ними»
вчера, 19:04
Мэтью Ишбиа: «Девин Букер останется в «Финиксе» и приведет нас к чемпионству»
вчера, 18:44
Тайлер Хирро, скорее всего, покинет «Майами» (Грег Сильвандер)
вчера, 18:19
«Атланта» рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Куином Снайдером
вчера, 18:03
Ко всем новостям
Последние новости
Манучар Маркоишвили: «Мы позволили «Олимпиакосу» делать все, что они хотят. Сегодня мы не были собой»
вчера, 21:14
Чарльз Баркли: «Леброн выматывается. Чем дольше серия, тем ниже его эффективность»
вчера, 20:37
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» разгромил «Задар»
вчера, 19:54
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» разобрался с «Нанси»
вчера, 19:54Live
Майк Джеймс получил удаление во втором матче с «Олимпиакосом» за споры с арбитрами
вчера, 19:18
Единая молодежная лига ВТБ. «Финал четырех». «Зенит-М» победил «СШОР-Локомотив-Кубань», «МБА-МАИ-Юниор» выиграл у «ЦСКА-Юниор»
вчера, 18:25
Илона Корстин: «Самоотдаче молодежи на «Финале четырех» может позавидовать основной чемпионат»
вчера, 17:29
«Лейкерс» перенесут фарм-команду в Палм-Спрингс и переименуют ее в «Коачелла Вэлли Лейкерс»
вчера, 17:15
Президент «Бурка» выразил сомнения относительно участия команды в Евролиге
вчера, 16:52
Дарран Хиллиард признан MVP финала Кубка ФИБА-Европа
вчера, 16:05Фото
Рекомендуем