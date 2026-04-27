Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 44 очка Тримбла и Уэйра на двоих помогли ЦСКА разгромить «Енисей», 23+12 от Миллера позволили «Локомотиву-Кубань» обыграть «Парму»

Сегодня прошли два матча четвертьфинальных серий Единой Лиги ВТБ.

Лидеры ЦСКА Мело Тримбл и Каспер Уэйр набрали 44 очка на двоих и стали главными действующими лицами в разгроме «Енисея» (8).

23 очка и 12 передач Патрика Миллера помогли «Локомотиву-Кубань» (4) обыграть «Бетсити Парму» (5).

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до 3 побед)

ЦСКА ведет в серии – 1-0.

«Локомотив-Кубань» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.