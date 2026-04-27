Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 44 очка Тримбла и Уэйра на двоих помогли ЦСКА разгромить «Енисей», 23+12 от Миллера позволили «Локомотиву-Кубань» обыграть «Парму»
Сегодня прошли два матча четвертьфинальных серий Единой Лиги ВТБ.
Лидеры ЦСКА Мело Тримбл и Каспер Уэйр набрали 44 очка на двоих и стали главными действующими лицами в разгроме «Енисея» (8).
23 очка и 12 передач Патрика Миллера помогли «Локомотиву-Кубань» (4) обыграть «Бетсити Парму» (5).
Плей-офф
1/4 финала (до 3 побед)
ЦСКА ведет в серии – 1-0.
«Локомотив-Кубань» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Сейчас ещё удивлю, готовьтесь:
спонсор Локомотива - РЖД, спонсор Зенита - Газпром, спонсор УНИКСа - Ак Барс Банк и т. д.
Надо ли уточнять, что РЖД не в Краснодаре свои составы для грузоперевозок строит, а Газпром добывает газ не под Петербургом, с Ак Барс Банком сложнее, но совершенно очевидно, что не все его клиенты и вкладчики являются болельщиками УНИКСа.
А Норникель, помимо баскетбольного ЦСКА, владельцем которого он является, спонсирует ещё местный мини-футбольный клуб "Норильский никель", так же является партнёром БК Енисей, как и Красноярского спорта в целом, всё легко проверяется в поисковиках, информация доступна всем, было бы желание поинтересоваться перед очередным набросом.
В среднем вклад по очкам 30 процентов . Немного .
Без легионеров смотреть было бы не на что .
Только МБА и НН играют своими