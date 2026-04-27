  Тайриз Макси о 3 бросках за половину: «Моя вина. Мы не можем выигрывать матчи, когда такое происходит»
Тайриз Макси о 3 бросках за половину: «Моя вина. Мы не можем выигрывать матчи, когда такое происходит»

Макси взял на себя ответственность за проигрыш.

Звездный защитник «Филадельфии» Тайриз Макси, совершивший только 3 броска за половину в четвертом матче против «Бостона», признал пассивность своей игры.

«Такого не должно было произойти. Моя вина. Этого точно не должно было случиться. Это просто неприемлемо с моей стороны. Я следовал течению игры. Так просто получилось. Но вина на мне. Это абсолютно неприемлемо. Мы не можем выигрывать матчи, когда такое происходит, и я беру на себя полную ответственность за это», – сказал защитник.

Макси закончил встречу с 22 очками (7 из 14 с игры) и 6 передачами. 

«Сиксерс» потерпели разгромное поражение (96:128) и теперь уступают в серии со счетом 1-3.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Тайриза Макси
