Леброн Джеймс после проигрыша «Хьюстону»: «Все началось с меня. Мои потери были недопустимы»

Джеймс взял на себя вину за поражение от «Хьюстона».

Звездный форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс отметил потери среди главных факторов, которые привели к проигрышу в четвертой игре против «Хьюстона » (96:115).

«У нас было несколько потерь. Все началось с меня, очевидно. Мои потери были недопустимы.

Защита не была нашей проблемой. Проблемой было нападение.

Мы знали это еще до того, как серия началась. Если мы хотим выиграть эту серию, то мы должны беречь мяч», – сказал Джеймс.

41-летний форвард отверг усталость после овертайма в третьем матче как возможный фактор.

«Нет, – ответил он на вопрос, повлияло ли отсутствие свежести в ногах. – Все как обычно – сон, холодная ванна, лед, тренировки. Для меня ничего не изменилось».

«Лейкерс» совершили 23 потери, которые «Хьюстон» преобразовал в 30 очков.

Джеймс завершил матч с 10 очками, 9 передачами и 8 потерями.