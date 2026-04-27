Леброн Джеймс после проигрыша «Хьюстону»: «Все началось с меня. Мои потери были недопустимы»

Джеймс взял на себя вину за поражение от «Хьюстона».

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отметил потери среди главных факторов, которые привели к проигрышу в четвертой игре против «Хьюстона» (96:115).

«У нас было несколько потерь. Все началось с меня, очевидно. Мои потери были недопустимы.

Защита не была нашей проблемой. Проблемой было нападение. 

Мы знали это еще до того, как серия началась. Если мы хотим выиграть эту серию, то мы должны беречь мяч», – сказал Джеймс.

41-летний форвард отверг усталость после овертайма в третьем матче как возможный фактор.

«Нет, – ответил он на вопрос, повлияло ли отсутствие свежести в ногах. – Все как обычно – сон, холодная ванна, лед, тренировки. Для меня ничего не изменилось».

«Лейкерс» совершили 23 потери, которые «Хьюстон» преобразовал в 30 очков.

Джеймс завершил матч с 10 очками, 9 передачами и 8 потерями.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Heavy Sports
Щас у кого-то разрыв шаблона случится от того, что у Леброна виноват не кто-то, а Леброн
Ответ Сергей Пузанков
Комментарий скрыт
Ответ Ивванов
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Не знаю насколько это правда , но мне показалось, что ЛАЛ особо и не упирались так как планируют закрыть серию у себя на арене. Площадка все таки должна окупаться за счёт зрителей. Рокетс конечно тоже молодцы, в кой то веке показали почти элитный уровень эффективности в атаке, но насколько они смогут так бросать при сопротивлении ЛАЛ как в первых 3 матчей вопрос открытый.
Лукавит кмк Леброн. Хьюстон сегодня навязали защиту, темп и контакт. Мне при просмотре показалось, что сегодня именно что физухи не хватило. Много потерь было под давлением на ведении. Теперь если ЛА дома не закроют серию, будет очень сложно удержаться.
Ответ RedAceMuzik
Легче, чем Хьюстону. После домашней (гипотетический проигрыш) у них еще две игры и последняя домашняя плюс может выйти из лазарета Ривз.
Ответ RedAceMuzik
С чего бы вдруг сложно?
У Хьюстона в каждом матче были шансы. Они ими не пользовались или в последний момент всё теряли. У ЛА в этот раз было много ошибок и много промахов, при этом первая половина сложилась не плохо.
Посмотрим на настрой команд в ЛА. Буду надеяться, что после этой игры Лёбе ледяная ванна и сон окажет более позитивное влияние. Судя по всему, эта серия зависит полностью от него и его состояния.
И на Старуху бывает проруха
