Джейшон Тэйт оскорблял «Лейкерс» и предложил Макси Клеберу подраться с ним
Тэйт провоцировал «Лейкерс» на драку.
После финального свистка четвертой игры между игроками «Лейкерс» и «Хьюстона» продолжался трэш-ток. Конфликт не успел сильно разгореться в том числе благодаря усилиям форварда «озерников» Леброна Джеймса.
Как сообщили ESPN несколько игроков «Лос-Анджелеса», причиной перепалки послужили действия форварда «Рокетс» Джейшона Тэйта, который оскорблял соперников, а также предложил центровому Макси Клеберу подраться с ним.
«Уморительно, – с каменным лицом прокомментировал перебранку защитник «Лейкерс» Маркус Смарт. – Очень уморительно».
Матч выиграл «Хьюстон» (96:115), одержав первую победу в серии (1-3).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Скоро с карасями на рыбалке разбираться будет
Леброн миротворец 🕊️
ЛеМиротворец
Красавчик. Предложил подраться, пятясь назад. Напоминает мне моего героя Джимбо в эпизоде, когда Джокер врезал Моррису. Он был недалеко от Джокера сразу после удара и ничего не сказал. Потом отбежал подальше и с другого конца площадки, видя, что Джокера держат, стал орать по классике: "А ну иди сюда, говно собачье..."))
Инстинкт самосохранения самый сильный инстинкт, кофеман в этом смысле не чем не отличается от обычного человека, тут все как бы объяснимо. В том эпизоде Никола не сказать, что прям хотел убить Мориса, но при этом по итогу сломал не мало костей. А так "разборки" в nba всегда выглядят нелепо.
В моем понимании ключевым элемента инстинкта самосохранение является умение следить за базаром. Но сейчас мы говорим о ситуациях, когда рэмбы вызывают чуваков на смертельную схватку, убегая назад и убедившись в безопасности маневра.
ЛеРазниматель
