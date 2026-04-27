Джейшон Тэйт оскорблял «Лейкерс» и предложил Макси Клеберу подраться с ним

Тэйт провоцировал «Лейкерс» на драку.

После финального свистка четвертой игры между игроками «Лейкерс» и «Хьюстона » продолжался трэш-ток. Конфликт не успел сильно разгореться в том числе благодаря усилиям форварда «озерников» Леброна Джеймса .

Как сообщили ESPN несколько игроков «Лос-Анджелеса», причиной перепалки послужили действия форварда «Рокетс» Джейшона Тэйта , который оскорблял соперников, а также предложил центровому Макси Клеберу подраться с ним.

«Уморительно, – с каменным лицом прокомментировал перебранку защитник «Лейкерс » Маркус Смарт. – Очень уморительно».

Матч выиграл «Хьюстон» (96:115), одержав первую победу в серии (1-3).