30+7+11 Джейсона Тейтума помогли «Бостону» разгромить «Филадельфию»

Тейтум помог «Селтикс» обыграть «Сиксерс».

Звездный форвард «Бостона » Джейсон Тейтум обеспечил своей команде разгромную победу над «Филадельфией» в четвертой игре серии.

За 35 минут на паркете Тейтум реализовал 8 из 16 бросков с игры, 5 из 10 трехочковых и 9 из 9 штрафных. Также на его счету 7 подборов и 11 передач при 5 потерях.

«Селтикс» упрочили свое лидерство в серии (3-1), победив со счетом 128:96.