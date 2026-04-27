Видео
6

30+7+11 Джейсона Тейтума помогли «Бостону» разгромить «Филадельфию»

Тейтум помог «Селтикс» обыграть «Сиксерс».

Звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум обеспечил своей команде разгромную победу над «Филадельфией» в четвертой игре серии.

За 35 минут на паркете Тейтум реализовал 8 из 16 бросков с игры, 5 из 10 трехочковых и 9 из 9 штрафных. Также на его счету 7 подборов и 11 передач при 5 потерях.

«Селтикс» упрочили свое лидерство в серии (3-1), победив со счетом 128:96.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoБостон
logoФиладельфия
logoНБА плей-офф
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoДжейсон Тейтум
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Все на самом деле сделал Причард, у Тэйтума пол-матча было 1 из 7.
Ответ vadgus
А то, что по Тэйтуму часто играют вдвоем, оставляя открытым одного игрока - это так, мелочь.
Ответ vadgus
Какая разница что там было пол игры, если по итогу у него с трёшки 50%? Давайте ещё по минутам считать, что там у кого.
Невероятный красавчик конечно. Он в целом и не обязан был возвращаться в этом сезоне, а уж в такой форме, это спортивный подвиг.
А многие говорили ему нет смысла возвращаться в этом сезоне чтобы "не портить химию" ))
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем