30+7+11 Джейсона Тейтума помогли «Бостону» разгромить «Филадельфию»
Тейтум помог «Селтикс» обыграть «Сиксерс».
Звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум обеспечил своей команде разгромную победу над «Филадельфией» в четвертой игре серии.
За 35 минут на паркете Тейтум реализовал 8 из 16 бросков с игры, 5 из 10 трехочковых и 9 из 9 штрафных. Также на его счету 7 подборов и 11 передач при 5 потерях.
«Селтикс» упрочили свое лидерство в серии (3-1), победив со счетом 128:96.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
6 комментариев
Все на самом деле сделал Причард, у Тэйтума пол-матча было 1 из 7.
А то, что по Тэйтуму часто играют вдвоем, оставляя открытым одного игрока - это так, мелочь.
Какая разница что там было пол игры, если по итогу у него с трёшки 50%? Давайте ещё по минутам считать, что там у кого.
Невероятный красавчик конечно. Он в целом и не обязан был возвращаться в этом сезоне, а уж в такой форме, это спортивный подвиг.
А многие говорили ему нет смысла возвращаться в этом сезоне чтобы "не портить химию" ))
