Алперен Шенгюн о мотивационной речи, которую он произнес для «Рокетс»: «Я не сдался в этой серии и просто хотел, чтобы все об этом знали»

Шенгюн мотивировал своих партнеров.

Утром в день четвертой игры против «Лейкерс» звездный центровой «Хьюстона » Алперен Шенгюн обратился с мотивационной речью к своим партнерам.

После матча, в котором «Рокетс» победили, Шенгюн прокомментировал свой поступок.

«Я не сдался в этой серии и просто хотел, чтобы все об этом знали. Я хотел сделать что-то необычное. Просто выходя на игры, просматривая нарезки. Рад, что это сработало, и сегодня все вышли играть. Надеюсь, у всех поменялся настрой перед пятой игрой. Сегодня мы это увидели, и я очень этому рад», – сказал Шенгюн.

«Рокетс» избежали вылета, обыграв «Лейкерс » со счетом 115:96. На счету Шенгюна 19 очков и 6 подборов.