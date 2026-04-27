  • Алперен Шенгюн о мотивационной речи, которую он произнес для «Рокетс»: «Я не сдался в этой серии и просто хотел, чтобы все об этом знали»
Шенгюн мотивировал своих партнеров.

Утром в день четвертой игры против «Лейкерс» звездный центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн обратился с мотивационной речью к своим партнерам.

После матча, в котором «Рокетс» победили, Шенгюн прокомментировал свой поступок.

«Я не сдался в этой серии и просто хотел, чтобы все об этом знали. Я хотел сделать что-то необычное. Просто выходя на игры, просматривая нарезки. Рад, что это сработало, и сегодня все вышли играть. Надеюсь, у всех поменялся настрой перед пятой игрой. Сегодня мы это увидели, и я очень этому рад», – сказал Шенгюн.

«Рокетс» избежали вылета, обыграв «Лейкерс» со счетом 115:96. На счету Шенгюна 19 очков и 6 подборов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Хьюстон в 7 с баззером Кей Ди на победу
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Хьюстон в 7 с баззером Кей Ди на победу
Через Леброна.
"За джентльменский свип", подняв чарку ракы, подытожил турок!
Без разницы на эту пару, но они 4:1 отлетят по итогу с нормальным судейством в ЛА
Думаю примерно так, «…либо мы исцелимся сейчас, как команда, или мы погибнем как одиночки. Вот что такое футбол, парни»
Мотиватор блин. При этом сыграл хуже партнёров. На турецком наверное мотивировал)
