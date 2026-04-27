Леброн Джеймс: «Меня взбесило, что судьи выгнали Аду Тьеро. Не считаю, что он это заслужил»

Джеймс: Меня взбесило, что судьи выгнали Аду Тьеро. Не считаю, что он это заслужил.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс выразил свое мнение об удалении новичка «озерников» Аду Тьеро в четвертой игре против «Хьюстона ».

«Меня больше взбесило, что судьи выгнали Аду Тьеро (чем удаление Эйтона). Это было ничем не оправдано и не имело никакого смысла. Думаю, его впервые в жизни выгнали с площадки. Я не считаю, что он это заслужил. Могли бы дать ему два технических фола, парень только вышел на паркет – это было нелепо», – сказал Джеймс.

«Лейкерс » проиграли матч (96:115), Тьеро успел отметиться 3 очками за 6 минут на паркете.