Пэйтон Притчард набрал 32 очка – новый рекорд карьеры в плей-офф
Притчард помог «Селтикс» обыграть «Сиксерс», набрав 32 очка.
Резервный защитник «Бостона» Пэйтон Притчард обновил личный рекорд результативности в плей-офф, набрав 32 очка в четвертой игре против «Филадельфии».
За 32 минуты на паркете Притчард попал 12 из 21 броска с игры, 6 из 12 трехочковых и 2 из 2 штрафных, добавив к этому 4 подбора и 5 передач.
Его 32 очка со скамейки – это второй результат в истории плей-офф «Бостона», уступающий только 34 очкам Кевина Макхэйла (1991 год).
«Селтикс» разгромили «Сиксерс» (128:96) и упрочили свое лидерство в серии – 3-1.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
У Денвера сейчас кроме Коли и Мюррея никто даже из стартеров на 25+ замахнуться не а силах
Плэй-офф ПэйПи
Плэй-офф ДаблПи