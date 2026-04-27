Пэйтон Притчард набрал 32 очка – новый рекорд карьеры в плей-офф

Притчард помог «Селтикс» обыграть «Сиксерс», набрав 32 очка.

Резервный защитник «Бостона » Пэйтон Притчард обновил личный рекорд результативности в плей-офф, набрав 32 очка в четвертой игре против «Филадельфии».

За 32 минуты на паркете Притчард попал 12 из 21 броска с игры, 6 из 12 трехочковых и 2 из 2 штрафных, добавив к этому 4 подбора и 5 передач.

Его 32 очка со скамейки – это второй результат в истории плей-офф «Бостона», уступающий только 34 очкам Кевина Макхэйла (1991 год).

«Селтикс» разгромили «Сиксерс» (128:96) и упрочили свое лидерство в серии – 3-1.