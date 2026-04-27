Стефон Касл набрал 2+1 и спровоцировал стычку, отдав мяч Дени Авдии

Касли и Авдия обменялись толчками.

В одном из моментов матча против «Портленда» защитник «Сан-Антонио» Стефон Касл прошел всю площадку под жесткой опекой форварда «Блэйзерс» Дени Авдии.

Каслу удалось набрать 2 очка и заработать фол, после чего он отдал мяч Авдии. Звезда «Блэйзерс» ответил толчком, начав стычку.

Судьи выписали обоим игрокам технические замечания.

Матч закончился победой «Сперс» – 114:93. В активе Касла 16 очков (6 из 14 с игры) и 8 передач, на счету Авдии 26 очков (8 из 14 с игры) и 7 подборов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
18 комментариев
Горячий сербо-иудейский парень
А чего еврюша так подгорел?
Рубанул по рукам, получил мячик, - может с судьей поспорить, пока мячик ему отдает.
Ты всех игроков по национальности называешь или аль Джазиры насмотрелся?
Рубанул по рукам Хендерсону :)
В прошлом и этом сезоне Авдия вызывал в основном восхищение, в том числе и своим умением просто делать то, что нужно. Тут как-то фляга на секунду свистанула
По-хамски играл всю дорогу сегодня. Витю пытался травмировать, тут исполнил. Надо ему в 5й игре объяснить что так не играют. Жестко объяснить)
Моссад после такого сразу же поедет объяснять кто и в чем не прав.
)))))))))))))))))тонко-тонко, тут такой юмор процентов 90 не поймут)))))))))))))))))))))))))
