Стефон Касл набрал 2+1 и спровоцировал стычку, отдав мяч Дени Авдии

Касли и Авдия обменялись толчками.

В одном из моментов матча против «Портленда » защитник «Сан-Антонио » Стефон Касл прошел всю площадку под жесткой опекой форварда «Блэйзерс» Дени Авдии .

Каслу удалось набрать 2 очка и заработать фол, после чего он отдал мяч Авдии. Звезда «Блэйзерс» ответил толчком, начав стычку.

Судьи выписали обоим игрокам технические замечания.

Матч закончился победой «Сперс» – 114:93. В активе Касла 16 очков (6 из 14 с игры) и 8 передач, на счету Авдии 26 очков (8 из 14 с игры) и 7 подборов.