Стефон Касл набрал 2+1 и спровоцировал стычку, отдав мяч Дени Авдии
Касли и Авдия обменялись толчками.
В одном из моментов матча против «Портленда» защитник «Сан-Антонио» Стефон Касл прошел всю площадку под жесткой опекой форварда «Блэйзерс» Дени Авдии.
Каслу удалось набрать 2 очка и заработать фол, после чего он отдал мяч Авдии. Звезда «Блэйзерс» ответил толчком, начав стычку.
Судьи выписали обоим игрокам технические замечания.
Матч закончился победой «Сперс» – 114:93. В активе Касла 16 очков (6 из 14 с игры) и 8 передач, на счету Авдии 26 очков (8 из 14 с игры) и 7 подборов.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Рубанул по рукам, получил мячик, - может с судьей поспорить, пока мячик ему отдает.