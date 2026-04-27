  • Джейсон Тейтум о разрыве ахилла у Донте Дивинченцо: «Когда я увидел, как он упал, у меня внутри все перевернулось. Обязательно свяжусь с ним»
Тейтум прокомментировал травму Дивинченцо.

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум выразил желание помочь защитнику «Миннесоты» Донте Дивинченцо, который получил разрыв ахилла во вчерашнем матче. Сам Тейтум пропустил почти год из-за такой же травмы.

«Вчера, когда я увидел, как он упал, у меня внутри все перевернулось. Я прекрасно знаю, что он сейчас чувствует, и через что ему придется пройти. Я буду на его стороне – хочет он этого или нет. Так что скоро обязательно свяжусь с ним», – сказал звезда «Селтикс».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Джейсона Тейтума
Очень много за последние годы разрывов ахилла и крестов…
Кресты всегда были частым явлением, а вот ахиллов реально много стало.
Был большой текст , где разбирали этот вопрос , в общем из-за большей интенсивности игры и большем количестве бросков
ДжейТи добрый малый, молодец
