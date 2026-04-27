Виктор Вембаньяма помог «Сперс» отыграться с «-19», набрав 27 очков, 12 подборов и 7 блок-шотов
Вембаньяма помог «Сперс» обыграть «Блэйзерс» в четвертом матче.
Звездный центровой Виктор Вембаньяма вернулся в строй после сотрясения мозга и набрал 27 очков в четвертой игре серии против «Портленда».
За 34 минуты на площадке Вембаньяма реализовал 9 из 17 бросков с игры, 1 из 4 трехочковых и 8 из 8 штрафных, добавив к этому 12 подборов, 4 перехвата и 7 блок-шотов.
«Сперс» отыгрались с «-19» по ходу матча и победили (114:93), упрочив свое лидерство в серии – 3-1.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
На 1:13 Холидэй здорово скинул. Но Виктор успел восстановить позицию, а потом сделал блок просто стоя и выставив руки. Жуть!