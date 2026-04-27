Видео
23

Виктор Вембаньяма помог «Сперс» отыграться с «-19», набрав 27 очков, 12 подборов и 7 блок-шотов

Вембаньяма помог «Сперс» обыграть «Блэйзерс» в четвертом матче.

Звездный центровой Виктор Вембаньяма вернулся в строй после сотрясения мозга и набрал 27 очков в четвертой игре серии против «Портленда».

За 34 минуты на площадке Вембаньяма реализовал 9 из 17 бросков с игры, 1 из 4 трехочковых и 8 из 8 штрафных, добавив к этому 12 подборов, 4 перехвата и 7 блок-шотов.

«Сперс» отыгрались с «-19» по ходу матча и победили (114:93), упрочив свое лидерство в серии – 3-1.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoВиктор Вембаньяма
logoБаскетбол - видео
logoНБА плей-офф
logoСан-Антонио
logoНБА
logoПортленд
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Там и 5x5 довольно близко было, 2 передач и 1 перехвата не хватило. Витя, конечно, монстр
Чужой был великолепен !!
Ответ кот 26
Чужой был великолепен !!
Где люди в черном вообще? Инопланетянин 👽 сильно палится.
Ответ bear7904
Где люди в черном вообще? Инопланетянин 👽 сильно палится.
😂😂
Величье Вембаньямы в его защите, даже при провальной первой половине в атаке со стороны команды есть шансы выжить в матче, поскольку защита. В этом и есть величие Вембаньямы.
Ответ pikachy88888888
Величье Вембаньямы в его защите, даже при провальной первой половине в атаке со стороны команды есть шансы выжить в матче, поскольку защита. В этом и есть величие Вембаньямы.
Да тут некоторые говорят, что толку от него, команда и без него в целом справляется. Очень сильно принижают его заслуги вообще в оборонном построении
Ответ SergoSSS
Да тут некоторые говорят, что толку от него, команда и без него в целом справляется. Очень сильно принижают его заслуги вообще в оборонном построении
Так это база для ру-аудитории
На пару с Фоксом организовали погоню и помогли САС сделать камбэк.
.
В защите он отработал на 200%. Сегодняшний матч наглядный пример как защита может перевернуть встречу, если не полетело в атаке, было ощущение, что каждый блок добавлял игрокам САС сил и уверенности, мотивировал бороться дальше, а Портленд наоборот посыпался. С огромным удовольствием матч посмотрел.
Гасконец тащит
1:24 после такого больше не захочешь вообще к трехсекундной подходить.
На 1:13 Холидэй здорово скинул. Но Виктор успел восстановить позицию, а потом сделал блок просто стоя и выставив руки. Жуть!
Он на перерыв уходя, кажется головой кивая бормотал-после перерыва урою. Жаль 5/5 не сделал)
Как он хорошо атакует после разворота. Начинает ведение, вроде как, на дальней средней дистанции, но два гигантских шага - и уже защитник одурачен, открытый бросок из-под кольца. (Точнее, примерно с уровня кольца, а не из-под.)
Витёк стал как Люк блокировать трёшки из краски)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
