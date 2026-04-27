  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кевин Дюрэнт помахал Деандре Эйтону, заработавшему удаление за неспортивный фол на Алперене Шенгюне
Видео
27

Кевин Дюрэнт помахал Деандре Эйтону, заработавшему удаление за неспортивный фол на Алперене Шенгюне

Дюрэнта поглумился над Эйтоном, которого удалили из игры.

В одном из моментов четвертого матча против «Хьюстона» центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон ударил центрового «Рокетс» Алперена Шенгюна предплечьем по лицу.

После просмотра повтора судьи выписали Эйтону неспортивный фол второй степени, означающий удаление. 

Звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт, не принимавший участия в игре из-за травмы, поглумился над Эйтоном, помахав ему рукой.

«Рокетс» выиграли матч (115:96), одержав первую победу в серии (1-3).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
logoХьюстон
logoАлперен Шенгюн
logoДеандре Эйтон
logoНБА плей-офф
logoНБА
logoЛейкерс
logoКевин Дюрэнт
logoБаскетбол - видео
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну тут сам баскетбольный бог велел, чтобы лал в следующем матче закончили серию и всей командой помахали кексику
Может даже игроки Хьюстона присоединятся
Есть тут проф психологи?
Как это называется, когда главный чокер поколения показательно машет сопернику?
Ответ badaboom
Инфантилизм
Ответ badaboom
Харден с Митчелом: вот щас обидно было за главного.
Специально бил, тут и говорить не о чем, удаление заслужил. А Дюранту, только и остается, что махать - по сути слился с серии, видимо, чтобы потом поливать партнеров по команде, что это без него слили серию.
Poglumilsia. А что шпильку не отпустил? Ну помахал рукой, да.
Леброхейтерам сейчас, конечно, тяжело. Петров сидел и в комментах не отсвечивал, а тут прям образцово порвало ))Нервишки
Такой смешной )) На тот момент он ещё горел 3-0 в серии даже не играя в ней и стоит машет сопернику за спорное удаление )))
Он такой смешной. А в кепке этой ещё смешнее. Просто клоун
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем