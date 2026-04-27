Кевин Дюрэнт помахал Деандре Эйтону, заработавшему удаление за неспортивный фол на Алперене Шенгюне
Дюрэнта поглумился над Эйтоном, которого удалили из игры.
В одном из моментов четвертого матча против «Хьюстона» центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон ударил центрового «Рокетс» Алперена Шенгюна предплечьем по лицу.
После просмотра повтора судьи выписали Эйтону неспортивный фол второй степени, означающий удаление.
Звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт, не принимавший участия в игре из-за травмы, поглумился над Эйтоном, помахав ему рукой.
«Рокетс» выиграли матч (115:96), одержав первую победу в серии (1-3).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Может даже игроки Хьюстона присоединятся
Как это называется, когда главный чокер поколения показательно машет сопернику?
Харден с Митчелом: вот щас обидно было за главного.