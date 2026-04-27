Кевин Дюрэнт помахал Деандре Эйтону, заработавшему удаление за неспортивный фол на Алперене Шенгюне

Дюрэнта поглумился над Эйтоном, которого удалили из игры.

В одном из моментов четвертого матча против «Хьюстона» центровой «Лейкерс » Деандре Эйтон ударил центрового «Рокетс» Алперена Шенгюна предплечьем по лицу.

После просмотра повтора судьи выписали Эйтону неспортивный фол второй степени, означающий удаление.

Звездный форвард «Хьюстона » Кевин Дюрэнт , не принимавший участия в игре из-за травмы, поглумился над Эйтоном, помахав ему рукой.

«Рокетс» выиграли матч (115:96), одержав первую победу в серии (1-3).