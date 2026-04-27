  Виктор Вембаньяма прошел обследование у независимого невролога, чтобы вернуться уже в третьем матче, но НБА не допустила его к игре
Виктор Вембаньяма прошел обследование у независимого невролога, чтобы вернуться уже в третьем матче, но НБА не допустила его к игре

Вембаньяма хотел вернуться раньше.

Как сообщает The Athletic, Виктор Вембаньяма старался как можно раньше вернуться к матчам после сотрясения мозга.

Когда ему не разрешили играть в третьем матче серии против «Портленда», он потребовал обследования у независимого невролога в соответствии с протоколом НБА по сотрясениям мозга. Вембаньяма заявил специалисту, что готов играть, и прошел собеседование по поводу своих симптомов, но НБА решила, что он еще не готов вернуться на паркет.

«Таково было решение. Я не говорю, хорошее оно или плохое. Но то, как ситуация была разрешена, – очень разочаровывает», – сказал Вембаньяма.

Центрового допустили к четвертой игре, в которой он набрал 27 очков, 12 подборов и 7 блок-шотов, а «Сперс» победили «Блэйзерс» – 114:93.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Джареда Вайсса в соцсети X
Первый домашний бы тоже перекурить. было же тут исследование, что усиливается количество травм после сотряса. Если следующий домашний без него возьмут ,то вполне может побольше передышки перед серьезным 2 раундом получить,а если проиграют ,то уже через матч пусть выходит.
дальше зарубы будут сильнее и нужно как можно меньше последствий от сотряса.
Ответ azfotki
Ответ badaboom
Симулировал отключку, угу.
