Виктор Вембаньяма прошел обследование у независимого невролога, чтобы вернуться уже в третьем матче, но НБА не допустила его к игре

Вембаньяма хотел вернуться раньше.

Как сообщает The Athletic, Виктор Вембаньяма старался как можно раньше вернуться к матчам после сотрясения мозга.

Когда ему не разрешили играть в третьем матче серии против «Портленда», он потребовал обследования у независимого невролога в соответствии с протоколом НБА по сотрясениям мозга. Вембаньяма заявил специалисту, что готов играть, и прошел собеседование по поводу своих симптомов, но НБА решила, что он еще не готов вернуться на паркет.

«Таково было решение. Я не говорю, хорошее оно или плохое. Но то, как ситуация была разрешена, – очень разочаровывает», – сказал Вембаньяма.

Центрового допустили к четвертой игре, в которой он набрал 27 очков, 12 подборов и 7 блок-шотов, а «Сперс» победили «Блэйзерс» – 114:93.