Никола Йокич и Джулиус Рэндл избежали дисквалификации за потасовку и получили штрафы

НБА оштрафовала Рэндла и Йокича.

НБА объявила, что центровой «Денвера » Никола Йокич оштрафован на 50 000 долларов, а форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл – на 35 000 долларов за их участие в потасовке в концовке четвертой игры серии.

О дисквалификациях объявлено не было.

Стычка началась после того, как форвард «Тимбервулвс» Джейден Макдэниэлс забросил лэй-ап без сопротивления за 1,3 секунды до конца матча, который «Миннесота » выигрывала с разгромным счетом 112:96.

Йокич инициировал инцидент, подбежав к Макдэниэлсу и толкнув его. Рэндл усугубил ситуацию, агрессивно вклинившись в толпу и толкнув форварда «Наггетс» Брюса Брауна. Йокичу и Рэндлу были назначены технические фолы, и они были удалены из игры.