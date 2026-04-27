Никола Йокич и Джулиус Рэндл избежали дисквалификации за потасовку и получили штрафы
НБА объявила, что центровой «Денвера» Никола Йокич оштрафован на 50 000 долларов, а форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл – на 35 000 долларов за их участие в потасовке в концовке четвертой игры серии.
О дисквалификациях объявлено не было.
Стычка началась после того, как форвард «Тимбервулвс» Джейден Макдэниэлс забросил лэй-ап без сопротивления за 1,3 секунды до конца матча, который «Миннесота» выигрывала с разгромным счетом 112:96.
Йокич инициировал инцидент, подбежав к Макдэниэлсу и толкнув его. Рэндл усугубил ситуацию, агрессивно вклинившись в толпу и толкнув форварда «Наггетс» Брюса Брауна. Йокичу и Рэндлу были назначены технические фолы, и они были удалены из игры.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Макдэниэлс медийно перекрыл спортивный подвиг Досунму.
Вообщем Мак нахаляву и бесплатно помял грудь Йокича?)
ЧТД... А с каких пор выигрыш в 16 очков стал разгромом прям?
Потасовка Рэндла = высказывание о судьях от Букера))
Согласен, к Рэндлу слишком строго отнеслись
Да какая там "потасовка", не смешите.. Постояли, пошумели, Никола вообще руки не поднимал. Вот в регулярке Шарлотт-Детройт замесились так замесились, до ударов дошло.
