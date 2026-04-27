  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. Первый раунд плей-офф. «Бостон» разгромил «Филадельфию», несмотря на дабл-дабл (26+10) вернувшегося Джоэла Эмбиида, «Хьюстон» избежал вылета, обыграв «Лейкерс» в четвертом матче, и другие результаты
437

НБА. Первый раунд плей-офф. «Бостон» разгромил «Филадельфию», несмотря на дабл-дабл (26+10) вернувшегося Джоэла Эмбиида, «Хьюстон» избежал вылета, обыграв «Лейкерс» в четвертом матче, и другие результаты

Сегодня прошли четыре матча первого раунда плей-офф НБА.

В раннем матче «Торонто» одержал победу над «Кливлендом» благодаря рывку 17–5 в четвертой четверти и сравнял счет в серии.

«Хьюстон» обыграл «Лейкерс» (115:96) и избежал вылета, сократив отставание в серии (1-3).

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, пропустивший 2,5 недели после аппендэктомии, вернулся в строй и набрал 26 очков и 10 подборов, но это не спасло «Сиксерс» от разгрома в матче против «Селтикс» (96:128).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Счет в серии равный – 2-2.

«Сан-Антонио» ведет в серии – 3-1.

«Бостон» ведет в серии – 3-1.

«Лейкерс» ведут в серии – 3-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
результаты
logoНБА
logoТоронто
logoСан-Антонио
logoБостон
logoЛейкерс
logoФиладельфия
logoПортленд
logoХьюстон
logoКливленд
437 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не уверен, что кто-нибудь так делал в плей-офф: но я бы реально дал отдых Джеймсу и Смарту и выпустил бы третий состав на матч с Рокетс. Чисто на Лейкерс Кеннарда бы глянул – так как он единственный, кто более менее может давать розыгрыш ) Ну и Бронни Джеймс – гоняющий 40 минут)))

Потому что в конце прошлого матча Джеймс вообще сдох: куча передач в молоко , не возвращался в защиту, видно что деду очень тяжело.

Да и все равно если они с Оклой одинаково закончат 4-0 то и начинать будут раньше. Лучше с отдохнувшим дедом) А Хьюстон кровь из носа нужна будет победа и они точно уставшими подошли бы к игре в лос Анджелесе с отдохнувшим Джеймсом, Смартом и восстанавившимся Ривсом.

Понимаю, что это вообще противоречит духу плей-офф, но если у тебя возрастная команда или команда с маленьким пулом игроков – это имеет смысл.
Ответ киберсамурай
Не уверен, что кто-нибудь так делал в плей-офф: но я бы реально дал отдых Джеймсу и Смарту и выпустил бы третий состав на матч с Рокетс. Чисто на Лейкерс Кеннарда бы глянул – так как он единственный, кто более менее может давать розыгрыш ) Ну и Бронни Джеймс – гоняющий 40 минут))) Потому что в конце прошлого матча Джеймс вообще сдох: куча передач в молоко , не возвращался в защиту, видно что деду очень тяжело. Да и все равно если они с Оклой одинаково закончат 4-0 то и начинать будут раньше. Лучше с отдохнувшим дедом) А Хьюстон кровь из носа нужна будет победа и они точно уставшими подошли бы к игре в лос Анджелесе с отдохнувшим Джеймсом, Смартом и восстанавившимся Ривсом. Понимаю, что это вообще противоречит духу плей-офф, но если у тебя возрастная команда или команда с маленьким пулом игроков – это имеет смысл.
Бронни на больших минутах стал бы украшением серии)
Ответ киберсамурай
Не уверен, что кто-нибудь так делал в плей-офф: но я бы реально дал отдых Джеймсу и Смарту и выпустил бы третий состав на матч с Рокетс. Чисто на Лейкерс Кеннарда бы глянул – так как он единственный, кто более менее может давать розыгрыш ) Ну и Бронни Джеймс – гоняющий 40 минут))) Потому что в конце прошлого матча Джеймс вообще сдох: куча передач в молоко , не возвращался в защиту, видно что деду очень тяжело. Да и все равно если они с Оклой одинаково закончат 4-0 то и начинать будут раньше. Лучше с отдохнувшим дедом) А Хьюстон кровь из носа нужна будет победа и они точно уставшими подошли бы к игре в лос Анджелесе с отдохнувшим Джеймсом, Смартом и восстанавившимся Ривсом. Понимаю, что это вообще противоречит духу плей-офф, но если у тебя возрастная команда или команда с маленьким пулом игроков – это имеет смысл.
Да кто такой этот ваш Смит? (Понимаю, что речь про Смарта, но два раза подряд…)
Включил трансляцию 5 минут назад.
За эти 5 минут не было ни одной рекламы, но правда, и счёт тоже не поменялся
Ответ andrushapumba
Включил трансляцию 5 минут назад. За эти 5 минут не было ни одной рекламы, но правда, и счёт тоже не поменялся
Попробуй представить, что в цирке вышли одновременно 10 ковёрных, а ещё столько же готовы их сменить и дело пойдёт
Ответ andrushapumba
Включил трансляцию 5 минут назад. За эти 5 минут не было ни одной рекламы, но правда, и счёт тоже не поменялся
Паузу отожми 😀
Митчелл и Харден это пара созданная на небесах для плей-офф
Ответ Last avenger
Митчелл и Харден это пара созданная на небесах для плей-офф
для стрипух*
Когда смотрю на Ингрэма, всегда впечатление, что чувак под легкими наркотиками играет всегда
Ответ Di@ablo
Когда смотрю на Ингрэма, всегда впечатление, что чувак под легкими наркотиками играет всегда
Вхахах
Есть ощущение что Арсенал с Атлетико примерно такое же рыгалово выдадут
И все равно ЛеБрон 33 минуты отыграл, хотя выглядел как будто его посреди ночи с температурой после попойки подняли. Зачем? Нахрена? Редика жизнь ничему не учит? Правильно тут заглавный комментарий сказал, надо было вообще его сегодня не выпускать. Ну раз уж выпустил, ну видишь, что он донный наглухо, ну посади, зачем мучиться при счете 3-0. Чтобы что? Побыстрее от Оклы свипнуться? И это с Ривзом и Лукой, которым нужно восстанавливаться наоборот подольше
Ответ Consistency
И все равно ЛеБрон 33 минуты отыграл, хотя выглядел как будто его посреди ночи с температурой после попойки подняли. Зачем? Нахрена? Редика жизнь ничему не учит? Правильно тут заглавный комментарий сказал, надо было вообще его сегодня не выпускать. Ну раз уж выпустил, ну видишь, что он донный наглухо, ну посади, зачем мучиться при счете 3-0. Чтобы что? Побыстрее от Оклы свипнуться? И это с Ривзом и Лукой, которым нужно восстанавливаться наоборот подольше
Тоже с этого бомбит жёстко, чё за ерунда вообще. И Смарт 30 сыграл, хотя можно было и в середине третьей снимать основу. В чем прикол до последнего гонять блин.
Ответ Consistency
И все равно ЛеБрон 33 минуты отыграл, хотя выглядел как будто его посреди ночи с температурой после попойки подняли. Зачем? Нахрена? Редика жизнь ничему не учит? Правильно тут заглавный комментарий сказал, надо было вообще его сегодня не выпускать. Ну раз уж выпустил, ну видишь, что он донный наглухо, ну посади, зачем мучиться при счете 3-0. Чтобы что? Побыстрее от Оклы свипнуться? И это с Ривзом и Лукой, которым нужно восстанавливаться наоборот подольше
10 очков сами не наберутся. Серия 10+ в плей-офф продолжается. Джеймс помешан на рекордах.
Аткинсон взял Челлендж, смотрели минут 5. По итогу дали 2 штрафных, а Тайсон оба смазал, ахахаха
Стабильные 5 очков Джеймса младшего не помогли Лэйкерс закрыть серию с Хьюстоном
нам нужна пара Орландо - Торонто
Ответ GLW
нам нужна пара Орландо - Торонто
Семь матчей
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Семь матчей
60:60 после второго ОТ седьмой игры
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
