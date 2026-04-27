НБА. Первый раунд плей-офф. «Бостон» разгромил «Филадельфию», несмотря на дабл-дабл (26+10) вернувшегося Джоэла Эмбиида, «Хьюстон» избежал вылета, обыграв «Лейкерс» в четвертом матче, и другие результаты

Сегодня прошли четыре матча первого раунда плей-офф НБА.

В раннем матче «Торонто» одержал победу над «Кливлендом» благодаря рывку 17–5 в четвертой четверти и сравнял счет в серии.

«Хьюстон» обыграл «Лейкерс» (115:96) и избежал вылета, сократив отставание в серии (1-3).

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, пропустивший 2,5 недели после аппендэктомии, вернулся в строй и набрал 26 очков и 10 подборов, но это не спасло «Сиксерс» от разгрома в матче против «Селтикс» (96:128).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Счет в серии равный – 2-2.

«Сан-Антонио» ведет в серии – 3-1.

«Бостон» ведет в серии – 3-1.

«Лейкерс» ведут в серии – 3-1.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.