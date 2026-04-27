НБА. Первый раунд плей-офф. «Бостон» разгромил «Филадельфию», несмотря на дабл-дабл (26+10) вернувшегося Джоэла Эмбиида, «Хьюстон» избежал вылета, обыграв «Лейкерс» в четвертом матче, и другие результаты
Сегодня прошли четыре матча первого раунда плей-офф НБА.
В раннем матче «Торонто» одержал победу над «Кливлендом» благодаря рывку 17–5 в четвертой четверти и сравнял счет в серии.
«Хьюстон» обыграл «Лейкерс» (115:96) и избежал вылета, сократив отставание в серии (1-3).
Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, пропустивший 2,5 недели после аппендэктомии, вернулся в строй и набрал 26 очков и 10 подборов, но это не спасло «Сиксерс» от разгрома в матче против «Селтикс» (96:128).
Первый раунд
Счет в серии равный – 2-2.
«Сан-Антонио» ведет в серии – 3-1.
«Бостон» ведет в серии – 3-1.
«Лейкерс» ведут в серии – 3-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Потому что в конце прошлого матча Джеймс вообще сдох: куча передач в молоко , не возвращался в защиту, видно что деду очень тяжело.
Да и все равно если они с Оклой одинаково закончат 4-0 то и начинать будут раньше. Лучше с отдохнувшим дедом) А Хьюстон кровь из носа нужна будет победа и они точно уставшими подошли бы к игре в лос Анджелесе с отдохнувшим Джеймсом, Смартом и восстанавившимся Ривсом.
Понимаю, что это вообще противоречит духу плей-офф, но если у тебя возрастная команда или команда с маленьким пулом игроков – это имеет смысл.
За эти 5 минут не было ни одной рекламы, но правда, и счёт тоже не поменялся