Ти Джей Шортс стал MVP плей-ин Евролиги
Евролига назвала MVP стадии плей-ин.
Самым ценным игроком плей-ин Евролиги был признан разыгрывающий «Панатинаикоса» Ти Джей Шортс. Он помог греческому клубу пройти в плей-офф с первой попытки после победы над «Монако» (87:79).
Шортс набрал 21 очко (8 из 11 двухочковых, 1 из 2 трехочковых и 2 из 2 штрафных бросков), 3 подбора, 2 передачи и 1 перехват.
Американец признавался MVP плей-ин и в прошлом сезоне во время выступления за «Париж».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
