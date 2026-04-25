Ти Джей Шортс стал MVP плей-ин Евролиги

Евролига назвала MVP стадии плей-ин.

Самым ценным игроком плей-ин Евролиги был признан разыгрывающий «Панатинаикоса » Ти Джей Шортс. Он помог греческому клубу пройти в плей-офф с первой попытки после победы над «Монако » (87:79).

Шортс набрал 21 очко (8 из 11 двухочковых, 1 из 2 трехочковых и 2 из 2 штрафных бросков), 3 подбора, 2 передачи и 1 перехват.

Американец признавался MVP плей-ин и в прошлом сезоне во время выступления за «Париж».