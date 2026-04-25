Име Удока – игрокам «Хьюстона» после поражения: «Повзрослейте. Вы уже не такие молодые»
Главный тренер «Хьюстона» Име Удока поделился тем, что он сказал команде после проигрыша в третьем матче с «Лейкерс».
«Повзрослейте. Вы уже не такие молодые. Вы уже раз выходили в плей-офф – и мы только что видели каждую такую ситуацию», – сказал тренер.
«Рокетс» уступают «озерникам» в серии со счетом 0-3 и рискуют вылететь из плей-офф. В прошлом году они проиграли «Голден Стэйт» в первом раунде (3-4).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
18 комментариев
Ну если цель всего Хьюстона на этот сезон было это вынести Дюранта перед серией в плове, и влететь 0-4, то давайте порадуемся за них.
После такого я бы вообще не выходил, пока полностью не залечусь. История с ГСВ должна быть поучительной всем. Здоровье важнее балабольства лузеров.