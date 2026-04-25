Име Удока – игрокам «Хьюстона» после поражения: «Повзрослейте. Вы уже не такие молодые»

Удока – игрокам «Рокетс» после поражения: Повзрослейте. Вы уже не такие молодые.

Главный тренер «Хьюстона » Име Удока поделился тем, что он сказал команде после проигрыша в третьем матче с «Лейкерс».

«Повзрослейте. Вы уже не такие молодые. Вы уже раз выходили в плей-офф – и мы только что видели каждую такую ситуацию», – сказал тренер.

«Рокетс» уступают «озерникам» в серии со счетом 0-3 и рискуют вылететь из плей-офф. В прошлом году они проиграли «Голден Стэйт» в первом раунде (3-4).