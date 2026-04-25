Име Удока – игрокам «Хьюстона» после поражения: «Повзрослейте. Вы уже не такие молодые»

Главный тренер «Хьюстона» Име Удока поделился тем, что он сказал команде после проигрыша в третьем матче с «Лейкерс».

«Повзрослейте. Вы уже не такие молодые. Вы уже раз выходили в плей-офф – и мы только что видели каждую такую ситуацию», – сказал тренер.

«Рокетс» уступают «озерникам» в серии со счетом 0-3 и рискуют вылететь из плей-офф. В прошлом году они проиграли «Голден Стэйт» в первом раунде (3-4).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Име Удоки
не ну потеря при +6 это реальной дебилизм. Тут не взрослеть надо, а умнеть. А с этим у хьюстонских хоумиз проблемы
Так взросление это вопрос не возрастной, а "головной". От возраста - старость, а взрослость - от головы)
Царь хороший, бояре плохие. Ничего нового.
Кто бы мог подумать, что самой убогой командой в этом плове будет Хьюстон. Ни за кого не болею, но физически больно смотреть как Хьюстон мучается в атаке, каждое очко им даётся с таким трудом с первых минут, что невольно думаешь может nba это не их вид спорта. При том что парни стараются, пытаются на подборах собирать мячи, очки второго третьего шанса, совершенно открытые броски, а на выходе в итоге 0:3 даже с таким кастрированным по составу ЛАЛ. Удоку этим Хьюстоном сильно подпортил себе репутацию. С другой стороны Редик показал как нужно готовится к плову даже с не самым сильном составом.
ну так у хьюстона тоже кастрированный состав. Как раз нет двух лидеров в атаке- дюранта и ванвлита
4-0 в серии против семьи Джеймсов позорно как то получится.
А вы, друзья, как ни садитесь...
Тут ты сам Редику проиграл по всем фронтам .. У Лал по сути некому держать Турка , у Лал есть слабые игроки один на один в защите , у Лал проблемы что надежно мяч может таскать только Леброн , Хьюстон лучше подбирает , Хьюстон может играть топ в защите и как то при всем этом они проигрывают 0-3 .. Даже с Кд слили , 9 потерь его это тоже ошибка тренера что он не нашел как разгрузить рюкзака и просто выводить на норм бросок его .
Так даже после размена на шенгуне всегда можно сдвоится за счет томпсона. В третьем матче удока попытался чаще заигрывать томпсона в данкерспоте и это даже имело успех. Но удока зря критикует условного шеппарда, которого сам мариновал в прошлом сезоне, в итоге можно считать что он сейчас играет первый сезон и свою первую серию ПО. Вообще судя по комментариям удоки после матча, он уже готов двигаться дальше и искать новый клуб. Похоже сотрудницы офиса рокетс его не особо заинтересовали, за три года всех уже "посмотрел" и теперь готов к новой главе.
я вот не понял, а где был Дюрант по время игры? да, я понимаю, что у него травма. Но его даже на скамейке не было. Реально просто элитный наемник, которому плевать на команду если он не играет
Его же свои партнеры на тренировке вынесли, а теперь ноют где Дюрант.
Ну если цель всего Хьюстона на этот сезон было это вынести Дюранта перед серией в плове, и влететь 0-4, то давайте порадуемся за них.
После такого я бы вообще не выходил, пока полностью не залечусь. История с ГСВ должна быть поучительной всем. Здоровье важнее балабольства лузеров.
Тоже удивило, ведь Хьюстон дома играл. Ривз и Дончич тут, а его не видно.
Чертов эйджист. Взял и оскорбил КД на ровном месте.
такого тупизма я давно не видел. +6, спокойно доигрывай, не могут даже мяч ввести, пас дать, инвалиды
