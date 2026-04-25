  • Маркус Смарт о Леброне Джеймсе, который бился за спорный мяч в овертайме: «Этот черт уже 23 года в лиге, верно? Мы знали, что он заберет его, хоть ему и 41»
Маркус Смарт о Леброне Джеймсе, который бился за спорный мяч в овертайме: «Этот черт уже 23 года в лиге, верно? Мы знали, что он заберет его, хоть ему и 41»

Смарт отметил самоотверженность Джеймса.

Защитник «Лейкерс» Маркус Смарт прокомментировал момент из овертайма игры против «Хьюстона», где форвард Леброн Джеймс отборолся с несколькими соперниками и заработал спорный мяч.

«Этот черт уже 23 года в лиге, верно? Мы же знали, что он заберет этот мяч, правда? Для нас это не стало сюрпризом, хоть ему и 41 год. Он делает это уже очень долгое время... он – один из величайших в этом деле, если не самый величайший», – сказал Смарт.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Маркуса Смарта
Вот, что надо показывать в спортшколах. Без такого стремления и борьбы не видать спортивных достижений
Дед жжет в плэй-офф конечно!!!
Ответ Vincenity15
This chort
Мазафакера так перевели)
Удивительнее как он мяч отобрал для своей трехи, на двух ногах перебегал молодого и выбил мяч со спины
Это какой-то гений
От куда у него вообще силы взялись .. Играет лучше чем первые сезоны в Кэвс 100%
Леброн чёрт. Всегда подозревал
Больше всего его отбор на равный удивил
Чёрт, чертила просто позорный 🤣🤣🤣
