Маркус Смарт о Леброне Джеймсе, который бился за спорный мяч в овертайме: «Этот черт уже 23 года в лиге, верно? Мы знали, что он заберет его, хоть ему и 41»
Смарт отметил самоотверженность Джеймса.
Защитник «Лейкерс» Маркус Смарт прокомментировал момент из овертайма игры против «Хьюстона», где форвард Леброн Джеймс отборолся с несколькими соперниками и заработал спорный мяч.
«Этот черт уже 23 года в лиге, верно? Мы же знали, что он заберет этот мяч, правда? Для нас это не стало сюрпризом, хоть ему и 41 год. Он делает это уже очень долгое время... он – один из величайших в этом деле, если не самый величайший», – сказал Смарт.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
