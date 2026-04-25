Кендрик Перкинс о «Хьюстоне»: «Говорят, что им нужен разыгрывающий, но нет. У тебя должен быть хоть какой-то уровень баскетбольного IQ, если ты баскетболист»

Перкинс раскритиковал «Хьюстон».

Бывший игрок НБА, а ныне телеэксперт Кендрик Перкинс сомневается в баскетбольном интеллекте игроков «Хьюстона ».

«Рокетс» – самая глупая и бестолковая команда. И это касается не только плей-офф, но и всего сезона. Люди говорят, что им нужен разыгрывающий, но нет. У тебя должен быть хоть какой-то уровень баскетбольного IQ, если ты баскетболист.

Мы смотрим на команду, которая играет в эгоистичный баскетбол, которой не хватает IQ, и на тренера, которого переигрывают», – сказал Перкинс.

«Рокетс» уступают «Лейкерс» в серии со счетом 3-0. Ни одной команде в истории НБА не удавалось вернуться и пройти дальше из такого положения.