Крис Финч о травме Энтони Эдвардса: «Все указывает на то, что ему становится лучше»
Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч поделился информацией о состоянии звездного защитника Энтони Эдвардса и его колена.
«Мы все еще следим за ситуацией, и он сам тоже ее контролирует, но все указывает на то, что ему становится лучше», – сказал Финч.
Впервые за серию против «Денвера» фамилия Эдвардса отсутствует в отчете о травмах «Вулвс». Четвертая игра начнется 26 апреля в 3.30 по московскому времени.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем