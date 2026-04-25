Крис Финч о травме Энтони Эдвардса: «Все указывает на то, что ему становится лучше»

Финч о травме Эдвардса: «Все указывает на то, что ему становится лучше».

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч поделился информацией о состоянии звездного защитника Энтони Эдвардса и его колена.

«Мы все еще следим за ситуацией, и он сам тоже ее контролирует, но все указывает на то, что ему становится лучше», – сказал Финч.

Впервые за серию против «Денвера» фамилия Эдвардса отсутствует в отчете о травмах «Вулвс». Четвертая игра начнется 26 апреля в 3.30 по московскому времени.