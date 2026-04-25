  • «Хьюстон» может обменять Шенгюна на Адетокумбо, Ленарда или Митчелла, если рано вылетит из плей-офф
«Хьюстон» может обменять Шенгюна на Адетокумбо, Ленарда или Митчелла, если рано вылетит из плей-офф

«Рокетс», возможно, обменяют Шенгюна.

«Хьюстон» пока уступает «Лейкерс» со счетом 0-3, и многое зависит от того, как будут развиваться события дальше.

Как сообщил в Уильям Гиллори из The Athletic, если «Рокетс» вылетят в первом раунде, они могут рассмотреть обмен своего центрового Алперена Шенгюна

Среди потенциальных целей для обмена Гиллори называет «недовольных звезд» – Янниса Адетокумбо («Милуоки»), Кавая Ленарда («Клипперс») и Донована Митчелла («Кливленд»).

В серии против «Лейкерс» 23-летний Шенгюн выдает в среднем 24 очка, 11,7 подбора, 5,7 передачи и 2,7 перехвата.

«Рокетс» уже обменивали своего молодого игрока на суперзвезду: после прошлого плей-офф они отправили Джейлена Грина в «Финикс» на Кевина Дюрэнта.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
Что значит «если рано вылетит»?)) Должно быть «когда»
Логичнее сторговать Кешу на Кавая , нежели молодую звезду , которая входит только в свой прайм и рушить свое будущее.
Это выбор про "здесь и сейчас, но риск и так себе перспективы" либо "а потом мы кааак будем зажигать", что более вероятно, но тоже не факт
Хьюстон и логика вещи несовместимые. Мертвая франшиза
Шенгюн - это не бэйби Йокич, это бэйби Домантас Сабонис. Имеет неплохую чистую статку, но реальной пользы от него мало. Абсолютная пассивность на щитах, боксауты ставит отвратительно, особенно в атаке. В посте плох, броска из-за дуги нет. Менять его нужно пока в лиге еще не поняли всё о нём, потом будет поздно.
В посте он не очень плох, но габаритов для НБА не хватает
Давайте за 2 года из молодой перспективной команды сделаем старую бесперспективную
Молодая перспективная команда в первом раунде плей-офф летит 0-3 деду и кучке списанных ролевиков. А это точно перспективная команда?
Да всякое бывает. Детройт недавно бил антирекорды лиги, тоже ведь могли взять да поменять.
Да это шашлычные слухи пошли. Чем теплее, тем круче вбросы. Сказать, что "рассмотрят обмен" можно про кого угодно. Ну вон ходят слухи, что меня вместо Леброна думают подписать. Чем докажете, что нет?

А так, как по мне рано Шенгюна сливать. Еще минимум сезон можно дать, учитывая скомканный год. Под Янниса все переделывать надо, а здоровье под сомнением. Кавай еще больше вопросов вызывает. Митчелла в Кавс неплохо кормят, да и сложно сказать, что он принесет больше побед.
Первый раз вижу фамилию Митчелла в одном предложении с «недовольным». Вроде бы всем доволен в Кавс, может быть я что-то упустил? Просветите, кто в курсе плиз
И нафига им этот мув? Они стали второй самой молодой командой в ПО в истории. У них время на развитие. А так у них будет две звезды из дома престарелых и молодые сырые игроки. В итоге ни шансов на титул ни будущего
"«Рокетс» уже обменивали своего молодого игрока на суперзвезду: после прошлого плей-офф они отправили Джейлена Грина в «Финикс» на Кевина Дюрэнта."

Ну, обменяли, и как - стало лучше? Со стороны что-то так не кажется.
А чем Митчелл недоволен?)
А что Митчела могут отдать? Я чет сомневаюсь. Янис… не знаю, но можно попробовать, пока он еще может что-то. Кавай, я б не стал. Неизвестно сколько у него хороших сезонов еще.
