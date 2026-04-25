«Хьюстон» может обменять Шенгюна на Адетокумбо, Ленарда или Митчелла, если рано вылетит из плей-офф
«Рокетс», возможно, обменяют Шенгюна.
«Хьюстон» пока уступает «Лейкерс» со счетом 0-3, и многое зависит от того, как будут развиваться события дальше.
Как сообщил в Уильям Гиллори из The Athletic, если «Рокетс» вылетят в первом раунде, они могут рассмотреть обмен своего центрового Алперена Шенгюна.
Среди потенциальных целей для обмена Гиллори называет «недовольных звезд» – Янниса Адетокумбо («Милуоки»), Кавая Ленарда («Клипперс») и Донована Митчелла («Кливленд»).
В серии против «Лейкерс» 23-летний Шенгюн выдает в среднем 24 очка, 11,7 подбора, 5,7 передачи и 2,7 перехвата.
«Рокетс» уже обменивали своего молодого игрока на суперзвезду: после прошлого плей-офф они отправили Джейлена Грина в «Финикс» на Кевина Дюрэнта.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
А так, как по мне рано Шенгюна сливать. Еще минимум сезон можно дать, учитывая скомканный год. Под Янниса все переделывать надо, а здоровье под сомнением. Кавай еще больше вопросов вызывает. Митчелла в Кавс неплохо кормят, да и сложно сказать, что он принесет больше побед.
Ну, обменяли, и как - стало лучше? Со стороны что-то так не кажется.