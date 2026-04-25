«Хьюстон» может обменять Шенгюна на Адетокумбо, Ленарда или Митчелла, если рано вылетит из плей-офф

«Рокетс», возможно, обменяют Шенгюна.

«Хьюстон » пока уступает «Лейкерс» со счетом 0-3, и многое зависит от того, как будут развиваться события дальше.

Как сообщил в Уильям Гиллори из The Athletic, если «Рокетс» вылетят в первом раунде, они могут рассмотреть обмен своего центрового Алперена Шенгюна .

Среди потенциальных целей для обмена Гиллори называет «недовольных звезд» – Янниса Адетокумбо («Милуоки»), Кавая Ленарда («Клипперс») и Донована Митчелла («Кливленд»).

В серии против «Лейкерс» 23-летний Шенгюн выдает в среднем 24 очка, 11,7 подбора, 5,7 передачи и 2,7 перехвата.

«Рокетс» уже обменивали своего молодого игрока на суперзвезду: после прошлого плей-офф они отправили Джейлена Грина в «Финикс» на Кевина Дюрэнта.