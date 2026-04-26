НБА. Первый раунд плей-офф. 43 очка Айо Досунму принесли «Миннесоте» победу над «Денвером», трипл-дабл Карла-Энтони Таунса (20+10+10) помог «Нью-Йорку» сравнять счет в серии с «Атлантой» и другие результаты

Сегодня прошли четыре матча первого раунда плей-офф НБА.

«Орландо» повел в серии с «Детройтом». Десмонд Бэйн и Паоло Банкеро набрали 50 очков на двоих.

«Миннесота» победила «Денвер» (112:96) и упрочила свое лидерство в серии. На счету резервного защитника «Вулвс» Айо Досунму лучшие за карьеру 43 очка (13 из 17 с игры, 5 из 5 трехочковых, 12 из 12 штрафных).

«Нью-Йорк» обыграл «Атланту» (114:98) и сравнял счет в серии благодаря трипл-даблу центрового Карла-Энтони Таунса: 20 очков, 10 подборов и 10 передач (6 из 10 с игры, 1 из 2 из-за дуги, 7 из 9 с линии).

«Оклахома» ведет в серии – 3-0.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.