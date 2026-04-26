НБА. Первый раунд плей-офф. 43 очка Айо Досунму принесли «Миннесоте» победу над «Денвером», трипл-дабл Карла-Энтони Таунса (20+10+10) помог «Нью-Йорку» сравнять счет в серии с «Атлантой» и другие результаты

Сегодня прошли четыре матча первого раунда плей-офф НБА.

«Орландо» повел в серии с «Детройтом». Десмонд Бэйн и Паоло Банкеро набрали 50 очков на двоих.

«Миннесота» победила «Денвер» (112:96) и упрочила свое лидерство в серии. На счету резервного защитника «Вулвс» Айо Досунму лучшие за карьеру 43 очка (13 из 17 с игры, 5 из 5 трехочковых, 12 из 12 штрафных).

«Нью-Йорк» обыграл «Атланту» (114:98) и сравнял счет в серии благодаря трипл-даблу центрового Карла-Энтони Таунса: 20 очков, 10 подборов и 10 передач (6 из 10 с игры, 1 из 2 из-за дуги, 7 из 9 с линии).

«Орландо» ведет в серии – 2-1.

«Оклахома» ведет в серии – 3-0.

В серии ничья – 2-2.

«Миннесота» ведет в серии – 3-1.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Есть подозрение, что Орландо и Детройт команды примерно одного уровня. Просто у Детройта поперло в регулярке, у Орландо наоборот все вылетели
Ответ alex666
Так примерно и есть, надо добавить, что Детройт убивался в защите в регулярке так, как мало кто делает. В плейофф такой разницы в хастле уже нет
Ответ alex666
Да, по факту это команды 4-5 места в конференции
Йокич нормальный мужик, сильный баскетболист, но его секта - это нечто, НБА такого еще не видел.
Мало того, что они устроили беспрецедентную травлю ШГА, так еще и слова нельзя сказать в сторону святого Николая.
ЛеКраба в прайме за такую серию с Минькой топтали бы ногами, еще и плевали бы сверху.
Если ты метишь на гоата, то и спрос должен быть, как с гоата.
Но лучше покритиковать ШГА после очередной победы, потому что он нам не нравится ;(
Ответ Proper Chels
Эта секта, даже если она и есть - 20 человек на спортсе, ШГА как нить справится против такой банды)
Ответ Proper Chels
Блин, спасибо за комментарий. Вот поддерживаю каждое слово. Все время минусы ловил за критику Денвера и Йокича. А за провальные игры Леброну до сих пор его чморят, а человек 8 раз подряд в финал выходил. Побед в плей-офф больше чем у франшизы Чикаго.
Досунму ещё одно доказательство тому, что Лига за многие годы сгноила на лавках сотни отличных игроков, просто не давая им игрового времени в угоду звёздам. Стоит дать время и откуда ни возьмись появляются Ларрсоны, Хакесы, Уотсоны и т.д.
Ответ Pomor191
Ну тут скорее вопросы конкретно к "Буллс", а не к лиге. Он и там был хорош местами, когда выходил, но вот то, что его не использовали должным образом, теперь очевидно. Очень радостно за парня, что так раскрылся после обмена, и при этом досадно, что в родном городе не получилось
Ответ Pomor191
Роллинс в Милуоки и Сенсабо в Юте ещё.
Йокич хотел "пояснить за понятия" под занавес. 😆

Но у ровных пацанов есть разные мнения о пустом кольце, и в общем я его же придерживаюсь: не защищаешь кольцо - твои проблемы, забивать в него или нет уже решает тот, у кого мяч.
Ответ Red_Star
ну да, а если решаешь забить, то тебе может прилететь - потом не ной, твои проблемы
Ответ ymuller
Ноют как раз только те, кому забивают
Кстати, пацаны, это была лучшая защита Йокича за всю серию, видали как побежал, обычно он даже лишний шаг не сделает УХАХА
Йокич 2 игра: 8/20
Йокич 3 игра: 7/26
Йокич 4 игра: 8/22
2 половина 4 игры: 1/10 3 потери на 1 ассист))
Ответ Nbw77785
Ну ведь он же МВП, игрок поколения
Ответ risend
мвп дают за регулярный сезон
Денвер совершил главную ошибку, это обмен Портера, его рандомные 20-30 очков в любом матче очень помогали Денверу в прошлые годы, когда Джамал выдавал игру через игру , Портер очень тащил в такие моменты, сейчас же помощи нет никакой, по сути третьей опции нет
Ответ Мурзин Ринат
В прошлом ПО Портер плохо играл, конечно травма повлияла, но всё же. И справедливости ради Кэм Джонсон на бумаге выглядел не хуже, а по итогу провалился
Ответ Мурзин Ринат
Тоже поймал себя на мысли, что Портера не хватает. Он такой наглый и уверенный в себе парень, даже если не идёт - бросает, сейчас бы конечно точно пригодился.
В который раз убеждаюсь, что Каннингем , как бы это помягче ... туповат малость))
Ответ Vostokto8
Немножко похож на Джабари Смита:)
Лига все ломает голову как сократить травмы, а надо то только номер 0 запретить
Досунму и Коби Уайт отличные баскетболисты, Карнишовас навсегда останется в топах худших руководителей лиги
