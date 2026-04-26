НБА. Первый раунд плей-офф. 43 очка Айо Досунму принесли «Миннесоте» победу над «Денвером», трипл-дабл Карла-Энтони Таунса (20+10+10) помог «Нью-Йорку» сравнять счет в серии с «Атлантой» и другие результаты
Сегодня прошли четыре матча первого раунда плей-офф НБА.
«Орландо» повел в серии с «Детройтом». Десмонд Бэйн и Паоло Банкеро набрали 50 очков на двоих.
«Миннесота» победила «Денвер» (112:96) и упрочила свое лидерство в серии. На счету резервного защитника «Вулвс» Айо Досунму лучшие за карьеру 43 очка (13 из 17 с игры, 5 из 5 трехочковых, 12 из 12 штрафных).
«Нью-Йорк» обыграл «Атланту» (114:98) и сравнял счет в серии благодаря трипл-даблу центрового Карла-Энтони Таунса: 20 очков, 10 подборов и 10 передач (6 из 10 с игры, 1 из 2 из-за дуги, 7 из 9 с линии).
Первый раунд
«Орландо» ведет в серии – 2-1.
«Оклахома» ведет в серии – 3-0.
В серии ничья – 2-2.
«Миннесота» ведет в серии – 3-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Материалы по теме
Рекомендуем
Рекомендуем
Мало того, что они устроили беспрецедентную травлю ШГА, так еще и слова нельзя сказать в сторону святого Николая.
ЛеКраба в прайме за такую серию с Минькой топтали бы ногами, еще и плевали бы сверху.
Если ты метишь на гоата, то и спрос должен быть, как с гоата.
Но лучше покритиковать ШГА после очередной победы, потому что он нам не нравится ;(
Но у ровных пацанов есть разные мнения о пустом кольце, и в общем я его же придерживаюсь: не защищаешь кольцо - твои проблемы, забивать в него или нет уже решает тот, у кого мяч.
Йокич 3 игра: 7/26
Йокич 4 игра: 8/22
2 половина 4 игры: 1/10 3 потери на 1 ассист))